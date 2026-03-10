Acasă » Exclusiv » Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?

Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?

De: Luciana Popescu 10/03/2026 | 16:11
Valerie Lungu, acuzată că i-a “furat” viața altei influencerițe. Blondina a rămas în pană de idei?
Influencerița Valerie Lungu a fost apeciată de-a lungul carierei sale pentru contentul său calitativ pe care îl oferă urmăritorilor. Frumoasa vedetă de peste Prut își promovează în mediul online viața „perfectă”, trăită alături de partenerul său prin vacanțe de lux. Internauții au prins-o pe Valerie pe picior greșit, cum s-ar spune. Viața ei ar fi de fapt copiată la indigo din contentul altei celebre creatoare de conținut, tot din Moldova, de unde se „inspiră” 1 la 1 cu toate detaliile. Fanii celor două moldovence, o acuză pe Valerie că a făcut obsesie pentru cealaltă influenceriță și că i-ar reproduce detaliu cu detaliu toate ținutele și inclusiv activitățile pe care le are Marinela Bezer cu iubitul său. CANCAN.RO vă arată acum câteva „coincidențe”. 

În mediul online originalitatea primează. Cu cât ești mai autentic, cu atât ajungi mai repede la inimile oamenilor. Ce se întâmplă atunci când promovezi o viață trăită de altcineva și tu doar esti un actor? De-a lungul timpului, Valerie Lungu ne-a „furat” ochii cu contentul său de calitate. Influencerița, alături de partenerul său pare că au o viață perfectă, trăită doar în lux și opulență, de la ținute perfecte și scumpe, la locații de vacanță miraculoase. Amândoi sunt tineri, frumoși și îndrăgostiți. Consumatorii de social media au descoperit și semnalizat că Valerie Lungu o copiază, în absolut orice face în mediul online pe creatoarea de conținut, Marinela Bezer. Și când fanii celor două spun că o copiază, chiar sunt convinși de acest lucru. Urmăritorii Marinelei o acuză pe Valerie că nu se inspiră  doar, firesc, cum mai facem cu toții. Valerie merge exact în locurile în care a fost Marinela Bezer și poartă ținute identice și face același content.

Valerie Lungu o copiază pe Marinela Bezer- sursa- social media

Valerie Lungu a ajuns în pană de idei

Marinela Bezer a fost în Shebara, alături de iubitul său și s-a fotografiat într-o rochie superbă cu detalii argintii. Repede și Valerie Lungu a dat o fugă pe 24 februarie, anul acesta. „Rivala” sa moldoveancă, Marinela a fost anul trecut pe 24 mai. La prima vedere, internauților li s-a părut o simplă coincidență pentru că oricine ar vrea să meargă într-o asemenea locație, dar Valerie s-a îmbrăcat exact ca domnișoara Bezer, în rochie cu paiete.

Relația amoroasă a influenceriței este copiată tot de la Marinela Bezer?

Și la contentul de cuplu, Marinela Bezer este sursă de inspirație pentru Valerie. După ce frumoasa brunetă a făcut un clip video cu iubitul său din Shebara, anul trecut, Valerie a venit cu aceeași idee brusc și subit. Voi ce ziceți? Coincidență sau nu?

Valerie Lungu (stânga) a ales aceeași locație cu Marinela Bezer (dreapta)-sursa- social media
Valerie Lungu (stânga) a ales aceeași locație cu Marinela Bezer (dreapta)-sursa- social media

Valerie Lungu nu se oprește aici. Alege exact aceleași cazări și se postează în aceleași unghiuri ca Marinela Bezer. Poate Marinela este o sursă de inspirație pentru creatoarea noastră, dar Valerie este acuzată că nu vine cu nimic nou la contentul ei și că și-a pierdut esența și originalitatea. Internauții spun că este vorba despre o obsesie bolnavă deja. Oare iubitul lui Valerie știe că tot ce petrece alături de partenera sa este, de fapt, inspirat din altă poveste de dragoste?

Valerie Lungu cu iubitul (stânga), Marinela Bezer și partenerul (dreapta)

Un lucru este clar, în social media mereu va exista concurență. Toți creatorii de conținut încearcă să urce pe cele mai înalte culmi, indiferent de circumstanțe. De data aceasta, urmăritorii lui Valerie nu iartă nimic, este ca și cum ai copia la școală de la alt coleg, ea nu se inspiră doar, nu împărtășește idei ci ia totul de la Marinela Bezer.

CITEȘTE ȘI:

Valerie Lungu, însărcinată sau nu? Influencerița rupe tăcerea după ce internetul a luat foc: „Aștept inelul”

Valerie Lungu, acuzată că și-a “umflat” contul de Insta cu boți! Influencerița le-a închis gura cârcotașilor: “Pot să fiu și eu ca Marilu și să mă cert cu Alex”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

