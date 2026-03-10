Acasă » Știri » Guvernul a publicat Ordonanţa pentru preţul gazelor în Monitorul Oficial. Cum se schimbă facturile

De: David Ioan 10/03/2026 | 17:07
Guvernul a publicat în Monitorul Oficial ordonanța de urgență care stabilește modul de calcul al prețului gazelor pentru consumatorii casnici în intervalul 1 aprilie 2026 – 31 martie 2027, confirmând continuarea plafonării tarifelor pentru populație și în următorul an.

Măsura va intra în vigoare la 1 aprilie 2026, imediat după expirarea actualei scheme de plafonare și compensare. Documentul stabilește atât limitele de preț aplicabile facturilor, cât și obligațiile furnizorilor și producătorilor privind formarea prețului și constituirea stocurilor de gaze pentru sezonul rece următor.

Conform ordonanței, prețul final facturat consumatorilor casnici nu va putea depăși 0,31 lei/kWh pe toată perioada menționată. Tariful din factură este format din mai multe componente: costul de achiziție al gazelor, cheltuielile de furnizare, tarifele de transport și distribuție stabilite de autorități, precum și taxele și impozitele aplicabile. Pentru a preveni majorările nejustificate, actul normativ introduce un plafon pentru componenta de furnizare, care nu poate depăși 15 lei/MWh.

Producătorii de gaze vor avea obligația să livreze cantitățile necesare pentru consumul populației la un preț reglementat de 110 lei/MWh, redus față de nivelul anterior de 120 lei/MWh. Autoritățile susțin că această ajustare contribuie la menținerea facturilor la un nivel accesibil.

Executivul justifică adoptarea ordonanței prin evoluțiile recente de pe piața energetică, unde unele oferte ale furnizorilor ar fi depășit deja plafonul prevăzut de legislația actuală. În lipsa unei intervenții, facturile ar fi putut crește semnificativ, potrivit oficialilor.

Printre factorii care au influențat piața se numără tensiunile geopolitice, scumpirile de pe piețele internaționale și consumul ridicat din iarna 2025–2026, determinat de temperaturile scăzute.

Ordonanța stabilește și reguli privind constituirea stocurilor de gaze pentru iarna 2026–2027. În perioada 1 aprilie – 31 octombrie 2026, furnizorii și producătorii de energie termică vor trebui să depoziteze gaze astfel încât nivelul total să atingă cel puțin 90% din capacitatea de înmagazinare a depozitelor din România.

Aceste rezerve sunt destinate în principal acoperirii consumului populației în intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Cantitățile vor fi stabilite pe baza estimărilor de consum, iar necesarul total va fi calculat de operatorul sistemului național de transport.

Companiile furnizoare au obligația de a informa clienții despre modificările introduse de ordonanță, notificarea urmând să fie transmisă odată cu prima factură emisă după intrarea în vigoare a actului normativ.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a precizat că ofertele transmise anterior, care depășeau 0,31 lei/kWh, nu mai sunt valabile.

„Știu că au fost trimise notificări către consumatorii casnici, iar furnizorii au fost obligați să trimită oferte care depășeau prețul de 0,31 lei pe kWh. Toți românii, inclusiv eu, am primit astfel de notificări acasă, conform legislației în vigoare. Acele notificări nu mai sunt valabile în contextul în care a fost adoptată această ordonanță de urgență”, a declarat ministrul.

Actul normativ prevede sancțiuni importante pentru companiile care nu respectă noile obligații. Furnizorii și producătorii pot primi amenzi între 1% și 5% din cifra de afaceri anuală, în funcție de tipul clientului afectat.

Pentru operatorii din sectorul energetic și clienții non-casnici, controalele sunt realizate de ANRE, iar pentru consumatorii casnici, sancțiunile pot fi aplicate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.

Prin această ordonanță, Guvernul urmărește să mențină sub control costurile suportate de populație și să asigure rezerve suficiente de gaze pentru iarna următoare, într-un context marcat de instabilitate pe piața energetică.

