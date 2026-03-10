Acasă » Știri » Giulia Anghelescu, adevărul despre operațiile estetice. Câte intervenții are, de fapt

Giulia Anghelescu, adevărul despre operațiile estetice. Câte intervenții are, de fapt

De: Denisa Crăciun 10/03/2026 | 17:23
Giulia Anghelescu, adevărul despre operațiile estetice. Câte intervenții are, de fapt
Giulia Anghelescu/ sursă foto: social media

Giulia Anghelescu are 41 de ani și arată impecabil. Ea a fost de nenumărate ori întrebată dacă are intervenții, însă abia acum a spus ce fel de proceduri și-a făcut.

Celebra cântăreață este în ochii publicului de atâția ani. De fiecare dată este întrebată dacă a apelat la estetician, iar recent a dezvăluit în cadrul unei emisiuni că are și intervenții. Aceasta a spus că a mers la estetician doar de două ori și că nu și-a dorit să meargă. Motivele pentru care are aceste intervenții estetice sunt ambele de natură medicală.

Ce intervenții are Giulia Anghelescu

Artista se menține foarte bine și arată într-un mare fel. Ea a atras mereu atenția publicului, iar internauții și nu numai au fost curioși să afle dacă are intervenții estetice. Dacă până acum nu a oferit nicio informație cu privire la acest aspect, de curând a fost invitată la o emisiune și acolo a dezvăluit tot.

Ea a explicat că nu și-a făcut operații pentru a arăta bine, ci pentru că a fost nevoită din cauza unor probleme medicale. Prima intervenție la care a apelat artista, a făcut-o pentru că se confrunta cu sinuzită, iar cea de-a doua reprezintă augmentarea mamară. Decizia a venit în urma alăptării celor doi copii.

Mă întreabă foarte multă lume în ultima perioadă, de când am început să-mi las părul să crească. Deci, ce ți-ai făcut la față? Să ne înțelegem: eu am două operații mari. Mă rog, nu sunt «late», sunt doar mari. O rinoplastie pe care am făcut-o acum foarte mulți ani. Nici nu mai țin minte când am făcut această operație la nas.
A fost o problemă medicală la început, în sensul că aveam o sinuzită care îmi dădea bătăi de cap de foarte mulți ani.

Nu mai respiram bine, mi-era foarte greu la concerte. În momentul în care am decis să mă operez, l-am rugat pe domnul doctor Antohi, căci la dânsul m-am operat, l-am rugat: ‘Domnule doctor, puteți să-mi faceți nasul drept dacă tot m-au operat? Nu era drept, pentru că atunci când eram foarte mică și mergeam în tabere la schi, am ratat un fanion de pe pârtie și mi l-am luat direct în nas.

Mi-a explicat domnul doctor ulterior că, fiind în plină creștere, așa s-a dezvoltat puțin strâmb nasul. Și în momentul în care am decis să mă operez, l-am întrebat:
‘Un nas drept, atât doresc! Un nas care să se potrivească fizionomiei mele. De altfel, nici mama nu cred că mai știe cum arătam cu nasul meu.
Da, dar cred că a fost clar cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată, în primul rând din punct de vedere al sănătății.

Respir foarte bine de atunci, n-am mai avut niciodată probleme și, în plus, am și un nas drept, de care sunt extrem de mândră. Nu mi se pare că mi-am făcut un nas cârn..Augmentarea am făcut-o după ce l-am născut pe Mica, adică după două sarcini și după ce am alăptat de două ori. Și, cumva, eu am zis că niciodată nu o să fac acest pas, până în momentul în care mi-am dat seama că îmi doresc foarte mult să port rochii cu spatele gol, a spus ea.

