Bucurie mare la Mireasa! Vor deveni părinți pentru prima oară: ”Dragostea noastră a prins aripi”

Este fericire mare în familia cuplului Edera și Liviu, foști concurenți din sezonul 11 al emisiunii matrimoniale Mireasa. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată. Vestea i-a lăsat cu gura căscată pe toți cei apropiați lor.

Edera și Liviu au fost concurenți în sezonul 11 al emisiunii Mireasa, iar povestea lor de dragoste a continuat și după terminarea filmărilor. Încă de când erau în show-ul matrimonial, cei doi îndrăgostiți au simțit că sunt suflete pereche, ei fiind cei care au spart gheața și au devenit primii tineri care s-au logodit în sezonul respectiv.

Edera și Liviu au anunțat că o să devină părinți

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

”Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi. El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit.

În vara anului trecut, Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios în Republica Moldova, iar Mihaela și Ștefan, finaliști și ei în același sezon, le-au fost nași. Recent, pe o rețea de socializare, la nici un an de când și-au jurat iubire veșnică, Edera și Liviu au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

Cei doi au încărcat pe social media mai multe imagini de la o ședință foto dintr-un parc, în timp ce Edera își expune burtica de gravidă, dar și prima ecografie e bebelușului din pântec. În dreptul imaginilor, cei doi au scris un mesaj plin de emoție: ”Dragostea noastră a prins aripi”.

