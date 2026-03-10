Acasă » Știri » Bucurie mare la Mireasa! Vor deveni părinți pentru prima oară: ”Dragostea noastră a prins aripi”

Bucurie mare la Mireasa! Vor deveni părinți pentru prima oară: ”Dragostea noastră a prins aripi”

De: Irina Vlad 10/03/2026 | 17:47
Bucurie mare la Mireasa! Vor deveni părinți pentru prima oară: ”Dragostea noastră a prins aripi”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Este fericire mare în familia cuplului Edera și Liviu, foști concurenți din sezonul 11 al emisiunii matrimoniale Mireasa. Cei doi urmează să devină părinți pentru prima dată. Vestea i-a lăsat cu gura căscată pe toți cei apropiați lor. 

Edera și Liviu au fost concurenți în sezonul 11 al emisiunii Mireasa, iar povestea lor de dragoste a continuat și după terminarea filmărilor. Încă de când erau în show-ul matrimonial, cei doi îndrăgostiți au simțit că sunt suflete pereche, ei fiind cei care au spart gheața și au devenit primii tineri care s-au logodit în sezonul respectiv.

Edera și Liviu au anunțat că o să devină părinți/ sursă foto: social media

Edera și Liviu au anunțat că o să devină părinți

Momentul logodnei a fost unul special. După ce Edera și Liviu au fost mirele și mireasa unei petreceri tematice, unde s-au respectat tradițiile de nuntă, băiatul s-a așezat în genunchi în fața iubitei sale și a scos inelul de logodnă.

”Vreau să știi că ce urmează nu face parte din jocul ăsta și e o întrebare foarte serioasă. Vreau a începe prin a îți spune că te iubesc foarte mult, cum nu am mai iubit niciodată”, a spus Liviu și s-a așezat în genunchi.

El i-a transmis că venirea în competiție a fost șansa lui de a o cunoaște și că e câștigul lui. Edera a zis ”DA” și astfel s-au logodit. Desigur, concurenta a și plâns de emoții. La scurt timp după logodnă, cei doi au plecat împreună în Republica Moldova. Pe 8 august 2025, Liviu și Edera s-au căsătorit.

În vara anului trecut, Edera și Liviu s-au căsătorit civil și religios în Republica Moldova, iar Mihaela și Ștefan, finaliști și ei în același sezon, le-au fost nași. Recent, pe o rețea de socializare, la nici un an de când și-au jurat iubire veșnică, Edera și Liviu au anunțat că urmează să devină părinți pentru prima dată.

Edera și Liviu au anunțat că o să devină părinți/ sursă foto: social media

Cei doi au încărcat pe social media mai multe imagini de la o ședință foto dintr-un parc, în timp ce Edera își expune burtica de gravidă, dar și prima ecografie e bebelușului din pântec. În dreptul imaginilor, cei doi au scris un mesaj plin de emoție: ”Dragostea noastră a prins aripi”.

Te „urăsc” de undeva! Andreea Bălan a dezvăluit de ce nu o suportă pe Alina Pușcaș. Ce i-a făcut, de fapt, când erau la Antena 1. Cătălin Măruță a aflat adevărul

Divorț neașteptat la Mireasa! Cei doi foști concurenți și-au spus adio: „Ne-am despărțit”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Știri
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Știri
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva nu era în regulă
Mediafax
NASA a trimis 2.500 de meduze în spațiu: s-au întors 60.000, dar ceva...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
Click.ro
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină...
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e tot: Ce ar urma, tot în acest an
Gandul.ro
Nostradamus și Baba Vanga au prezis corect un război în 2026. Dar asta nu e...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Jocurile Paralimpice 2026: sportivul care a câștigat medalia de argint cu ajutorul lui ChatGPT
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona ...
A rămas fără jobul de „La Măruță”, iar acum nu mai are nici proiectul cu Alexandru Ciucu. Iona Ginghină: „Nu am reușit s-o ducem la capăt”
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
TOP 3 cele mai sigure țări în cazul unui al Treilea Război Mondial
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat ...
Pasagerii care ascultă muzică fără căști vor fi dați jos din avion. Compania aeriană care a luat deja decizia
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ...
Afecțiunea de care suferă fiica lui Răzvan Simion. Ianca a făcut totul public: ”S-a dezvoltat în ultimul an”
Vezi toate știrile