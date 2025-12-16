Acasă » Știri » Divorț neașteptat la Mireasa! Cei doi foști concurenți și-au spus adio: „Ne-am despărțit”

De: Alina Drăgan 16/12/2025 | 22:30
Hatice și Mihai Grosu s-au despărțit

O nouă ruptură printre cuplurile de la Mireasa! Doi foști concurenți, ce au plecat împreună din emisiune, au ajuns acum la divorț. Zvonurile unei despărțiri au apărut de ceva timp, iar acum au fost confirmate. Cei doi nu mai formează un cuplu și au semnat actele de divorț.

După ce s-a tot speculat că Mihaela și Ștefan, finaliștii sezonului 11, s-au despărțit, acum un nou cuplu de la Mireasa se destramă. Ei bine, cei care și-au spus adio definitiv sunt Hatice și Mihai Grosu, concurenți ai sezonul 7. Zvonurile despre o posibilă despărțire circulau de mult, iar acum au fost confirmate. Hatice a făcut anunțul clar.

Antena Stars a aniversat 12 ani, iar cu această ocazie 12 foști concurenți au fost invitați în platoul de la Mireasa – Capriciile iubirii. Printre aceștia s-a numărat și Hatice. Șatena a făcut câteva mărturisiri despre cum arată viața ei în prezent și a vorbit și despre relația cu Mihai Grosu.

Hatice și Mihai nu mai formează un cuplu /Foto: Social media

Hatice a povestit că lucrurile merg bine pentru ea și că în ultima perioadă s-a axat pe propria persoană. Este implicată la locul de muncă, iar recent s-a apucat și de sală. Deși este la început și i se pare greu este determinată să se țină de treabă.

„M-am axat pe mine, am început să merg la sală, deși nu îmi place absolut deloc. Sunt bine. Jobul continuă”, a spus Hatice.

De asemenea, fosta concurentă Mireasa a confirmat și despărțirea de Mihai Grosu. Deși s-a ferit să ofere detalii și nu a vurt să vorbească despre motivele ce au dus la separare, tânără a admis că nu mai formează un cuplu cu bărbatul pe care l-a ales în cadrul show-ului matrimonial.

„Ne-am despărțit”, a confirmat Hatice scurt.

În ultimele luni au apărut tot mai multe zvonuri potrivit cărora ar exista probleme în căsnicia celor doi. Hatice și Mihai Grosu erau căsătoriți de doi ani și s-a zvonit și în trecut că ar fi fost despărțiți. Inclusiv în urmă cu câteva luni, fanii lor au observat că nu se mai urmăresc reciproc și că au dispărut pozele de cuplu. Acum a venit confirmarea clară.

