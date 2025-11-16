Acasă » Știri » Cea mai bizară despărțire din showbiz! S-au separat, după ce au petrecut noaptea la hotel

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 13:26
Cuplul de la Mireasa care s-a despărțit

Într-unul dintre cele mai tensionate momente ale sezonului 12 al emisiunii Mireasa, noaptea la hotel, așteptată ca o oportunitate de apropiere între concurenți, a adus o surpriză neașteptată pentru un cuplu. Deși se considera că au o relație stabilă, unde atracția și chimia există, ei au ales să își să-și spună „adio” chiar a doua zi. Decizia lor a venit după discuții intense pe care le-au purtat departe de camerele de filmat. 

Deși noaptea petrecută la hotel este considerată un moment de apropiere și claritate pentru concurenții de la Mireasa, de data aceasta s-a transformat într-o adevărată surpriză în sezonul 12. Diana și Sorin, un cuplu perceput drept echilibrat și cu potențial real, au revenit în casă cu vestea despărțirii lor.

Ce părea o seară romantică și liniștită s-a transformat într-o noapte de discuții profunde și epuizante. Înainte de miezul nopții, cei doi radiau armonie. Au cinat împreună, s-au complimentat, iar Sorin i-a spus Dianei că este „cea mai frumoasă femeie din prezentul lui”. Nimeni nu ar fi anticipat că dimineața îi va găsi complet schimbați și pregătiți să-și spună „adio”.

Diana și Sorin de la Mireasa s-au despărțit

Dimineața, anunțul despărțirii a fost clar și dureros. Sorin a recunoscut sincer că nu poate să-și dea frâu liber sentimentelor. Cei doi au purtat discuții intense departe de camerele de filmat și au ajuns la o concluzie clară: nu pot funcționa ca un cuplu.

„Problema e la mine, nicidecum la ea. Nu pot să trec peste acea barieră, mă blochez și nu pot să-mi dau drumul sentimentelor. Am avut o discuție toată noaptea, i-am explicat ce era de explicat și i-am spus că problema e la mine. Nu pot să simt mai mult. Mă opresc în ceva. Nu are rost să continui pentru că o fac să sufere. Îți cer scuze, Diana, și îmi pare rău că ne-am dus prea departe.”, a spus Sorin.

Diana, la rândul ei, a explicat cu maturitate și calm decizia lor, preferând să nu-și mai piardă timpul.

„Am obosit. Suntem oameni maturi care trebuie să încheie cu jocurile de clasa a doua și să pună punct. Nu vom mai comunica. E un rău necesar prin care trebuie să trecem pentru a primi ceva mai bun”, a spus Diana și apoi a continuat: „Tot răul e spre bine. Nu am fost căsătoriți, nu avem copii. Probabil a crezut că poate mai mult, dar… asta este”, a adăugat concurenta.

