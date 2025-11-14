Acasă » Știri » Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi? Mesaj public pentru fosta iubită

De: Alina Drăgan 14/11/2025 | 20:50
Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi /Foto: Instagram
Bogdan de la Ploiești face, din nou, valuri. După despărțirea de fosta și noua relație cu Vanessa, artistul pare că reconfigurează iar traseul. Sau cel puțin nu o poate uita încă pe cea care i-a fost alături în ultimii ani. Recent, la unul dintre concertele sale, BDLP a luat pe toată lumea prin surprindere: a avut un mesaj direct pentru fosta lui iubire.

În urmă cu ceva timp, CANCAN.RO dădea în vileag furtuna amoroasă din viața lui Bogdan de la Ploiești. Nimeni nu se aștepta ca între el și cunoscuta dansatoare totul să se termine, dar BDLP a venit cu surpriza. A lansat chiar și o piesă care să clarifice tot, însă acum pare că totuși nu o poate uita.

Bogdan de la Ploiești o vrea înapoi?

Nici bine nu a trecut valul despărțirii și Bogdan de la Ploiești dă semene că ar regreta totul sau cel puțin asta au înțeles mulți. Artistul și-a surprins fanii la unul dintre concertele lui recente. În mijlocul recitalului, Bogdan de la Ploiești a plasat o dedicație cu direcție clară.

Mai exact, înainte de a începe să cânte noua piesă, care vorbește despre despărțire, BDLP a plasat și dedicația specială de la el pentru fosta lui, apoi versurile au început să curgă: ”Dar mi-e dor de tine… Și n-a fost să fie, poate-i mai bine. Hai să nu ne facem rău și să ne iubim mereu”. Fanii au explodat când au auzit trimiterea și mulți s-au gândit că poate totul nu e chiar sfârșit, iar relația celor doi s-ar putea relua.

Mai mult, Bogdan de la Ploiești a „defilat” cu momentul special și în mediul online. A publicat fragmentul pe pagina oficială de Instagram, semn că fosta iubită încă mai e în minte lui. O vrea oare înapoi? Rămâne de văzut.

„Am iubit-o și am respectat-o din toată inima mea”

Deși a vrut să fie destul de discret în ceea ce privește despărțirea, recent BDLP a vorbit despre cele întâmplate și a confirmat totul.

„Poate când vom fi bine și nu vom mai avea nimic pe suflet, o să facă și ea (n.red, live pe TikTok) și o să vorbească. Eu cred că am iubit-o și am respectat-o din toată inima mea. Și cred că știți toată România cât de mult și cât de nebun ne-am iubit noi.

Doar că la un moment dat, în viață, drumurile s-au oprit. N-am putut să scriem povestea până la sfârșit. Important e că e bine și ea, cred că ați văzut, important este să fie bine. Probabil în sufletul nostru nu avem cum să fim, nu avem cum să fim acum, să râdem în hohote. Și asta o știm doar noi. Dar mai departe, cred că va fi bine pentru toată lumea. Ea este o fată foarte deșteaptă, foarte muncitoare și cu siguranță va face ce trebuie”, a spus BDLP pe social media.

Foto: Instagram

