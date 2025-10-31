BDLP investește în viitorul profesional al iubitei sale: Vanessa intră în lumea vloggingului. Imaginile s-au viralizat!

După ce a pus mâna pe Bogdan de la Ploiești (și la propriu și la figurat), se poate spune că Vanessa se pregătește să intre în lumea vloggingului din România! BDLP i-a cumpărat deja acaretul cu care va face prăpăd pe TikTok.

Nu mai este un secret faptul că Bogdan de la Ploiești este provider pentru iubitele sale. La socoteală nu se pun mesele în oraș sau micile atenții, acestea fiind din oficiu repsonsabilitatea lui. După ce i-a plătit Vanessei petrecerea organizată cu ocazia zilei sale de naștere, nici mai mult, nici mai puțin de 10.000 de lei – vezi AICI, BDLP, a început să investească și în viitorul ei profesional. Și dacă tot este la modă, Vanessa, actuala lui iubită, are de gând să își ia avânt în lumea vloggingului din România.

BDLP o lansează pe Vanessa în vlogging

Dovada a făcut-o publică într-o filmare încărcată pe o rețea de socializare. Nepoata lui Sorinel Puștiu a primit în dar o un aparat Canon PowerShot G7 X Mark III (obiectul muncii cum s-ar spune), ”jucărie” cotată ca fiind printre cele mai dedicate și versatile instrumente folosite pentru generarea de conținut online.

Având în vedere prețul camerei foto (aproximativ 6.000 de lei), se poate spune că efortul lui Bogdan de la Ploiești nu a fost tocmai mare, mai puțin de jumătate cât ar scoate din buzunar pe o masă în club. Dar pentru început, s-ar putea să fie fix ceea ce îi trebuie Vanessei, deocamdată novice în ale meseriei de influencer.

