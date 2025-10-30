Acasă » Exclusiv » BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO

BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO

De: Andrei Iovan 30/10/2025 | 10:15
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
22 poze
Vezi galeria foto

Cât ar mai fi putut al nostru Bogdan de la Ploiești să “stea în tăcere”? Deja devenea cam suspect. A scos el o piesă, care ar fi trebuit să servească drept lămurire, dar până acum, artistul nu a spus, concret, nimic. Însă iată că a venit și momentul în care a ieșit public și a recunoscut faptul că s-a despărțit de Cristina Pucean. Practic, a confirmat toate dezvăluirile făcute de CANCAN.RO în ultima perioadă!

“Poate când vom fi bine, și nu vom avea nimic pe suflet, o să facă și Cristina și o să vorbească (n.red live pe TikTok)”. Așa își începe Bogdan “mărturia”. După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit încă de la început adevărul, pas cu pas, artistul a încercat să “o dea la întors” ca la Ploiești. Vă amintiți prima dată, când l-am prins la Nuba, de ziua Vanessei, iar el i-a plătit nota de aproape 10.000 RON? (VEZI AICI DETALII).

Bogdan de la Ploiești și Vanessa, surprinși de mai multe ori împreună

A urmat apoi un du-te-vino, care s-a sfârșit cu decizia artistului, surprinsă de obiectivele noastre foto: Vanessa era aleasa (MAI MULTE DETALII AICI). I-am prins și când se răsfățau cu vin roșu, ca doi porumbei, după sală (IMAGINI AICI). După ce am bifat dezvăluire după dezvăluire, BDLP a scos piesa “N-a fost să fie”, cu care credea că va închide gura tuturor. Dar…n-a fost să fie, pentru că oamenii credeau că e strategie de marketing.

Bogdan de la Ploiești a confirmat despărțirea de Cristina Pucean

Ba chiar el la un moment dat dădea de înțeles că toată povestea asta a fost pentru a-și promova noua piesă. Cu toate că, nu prea e moral să te folosești de fosta, pentru a crea engagement. Dar nu ne băgăm la stategiile de marketing ale lui BDLP. Pe noi ne interesează că a ținut-o pe a lui până în pânzele albe. Parcă nici imaginile cu Cristina Pucean, vizibil afectată, de la salon, nu l-au impresionat (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). În timp ce ea își vărsa oful la fina ei din Târgu-Jiu, iar noi v-am arătat și mesajele schimbate între cele două (AICI), Bogdan avea alte îndeletniciri.

Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente locuinței
Românii care trebuie să depună cerere pentru proprietate. Cine poate obține terenuri aferente...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Cristina Pucean, supărată după despărțirea de BDLP

Pe de o parte firești, pentru o relație care se află la început. O scotea pe Vanessa la steakhouse (IMAGINILE AICI), Cristina suferea, internetul bubuia. S-a bucurat el de toată această isterie care s-a creat în ultima perioadă, până când a realizat că e momentul să recunoască. Cât să te mai joci așa. Nu era corect nici față de Cristina, care i-a fost alături ani buni, nici față de Vanessa, nici față de urmăritori. Așa că artistul a ieșit public și a spus lucrurilor pe nume.

Poate când vom fi bine și nu vom mai avea nimic pe suflet, o să facă și Cristina(n.red, live pe TikTok) și o să vorbească. Eu cred că am iubit-o și am respectat-o din toată inima mea. Și cred că știți toată România cât de mult și cât de nebun ne-am iubit noi. Doar că la un moment dat, în viață, drumurile s-au oprit. N-am putut să scriem povestea până la sfârșit. Important e că e bine și ea, cred că ați văzut, important este să fie bine. Probabil în sufletul nostru nu avem cum să fim, nu avem cum să fim acum, să râdem în hohote. Și asta o știm doar noi. Dar mai departe, cred că va fi bine pentru toată lumea. Ea este o fată foarte deșteaptă, foarte muncitoare și cu siguranță va face ce trebuie, a spus BDLP pe social media.

Cât de “bine e ea” (Cristina), nu știm exact. Dar cu siguranță orice femeie, în locul ei, nu ar fi în culmea fericirii. Poate anunțul despărțirii ar fi trebuit făcut înainte să fii prins cu alta, nu? Adică așa ar fi fost corect față de toată lumea. Poate Bogdan a mers pe principiul “să nu mergi niciodată să-ți cumperi pantofi desculț”.😉 În orice caz, noi ne-am făcut datoria!  Acum, să vedem ce are de spus și fosta!

CITEȘTE ȘI: Vanessa sau Puceanca? NOI IMAGINI EXCLUSIVE CU nepoata lui Sorinel Puștiu și BDLP

NU RATA: BDLP prima reacție în scandalul Pa, Puceanu!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru noua oportunitate!”
Exclusiv
Prima reacție a vedetei PRO TV, Daniel Pavel, după ce a fost surprins în curtea Antenei 1: ”Îi…
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi în culise: ”I-am redus la tăcere”
Exclusiv
Teroare în culisele celui mai nou show de la Pro TV! Prezentatoarea a făcut o criză de nervi…
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri...
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două...
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc...
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”
Adevarul
Mihai Găinușă: „Cei bolnavi, care nu plătesc CASS, vor merge la Catedrală, nu...
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul...
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți...
Parteneri
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de...
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, în corset de piele şi fustă scurtă. Apariția serii
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS vor merge la Catedrală, nu la camera de gardă”. Ce spune Dan Negru?
Click.ro
Păreri pro și contra despre Catedrala Mântuirii Neamului. Mihai Găinușă: „Bolnavii care nu plătesc CASS...
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Digi 24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore întregi au rupt rândurile
Digi24
Incidente la Catedrala Mântuirii Neamului. Supărați pe pauza de curățenie, oamenii care așteptau de ore...
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
go4it.ro
Merită sau nu? Parkside revine la Kaufland cu o ofertă care stârnește interesul
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Descopera.ro
Ingredientul din BERE care face minuni pentru sănătate
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Go4Games
Horror-ul japonez este potrivit și pentru Halloween-ul occidental
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte de Crăciun
Gandul.ro
Cât costă un PORC de peste 100 de kilograme, în 2025, cu două luni înainte...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O ...
Familia Mirelei, gravida moartă în explozia din Rahova, cere despăgubiri URIAȘE după tragedie: ”O să fie extinse daunele”
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat ...
Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o imagine de pe patul de spital. Ce s-a întâmplat cu vedeta
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul ...
Cu cât se vor majora tichetele de masă de la 1 ianuarie 2026, de fapt. Ce se întâmpă cu salariul minim pe economie
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande ...
Zeci de morți și răniți în Brazilia, într-un raid care a vizat una dintre cele mai cunoscute bande criminale
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Ștefania Szabo, înmormântată în uniformă de medic. OBIECTUL care va fi pus în sicriu
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin ...
Una dintre cele mai mari temeri ale Adelinei Pestrițu. Vedeta a făcut mărturisiri în urmă cu puțin timp: ”Am o frică reală”
Vezi toate știrile
×