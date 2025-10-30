BDLP s-a “predat”! Actualul Vanessei și fostul Cristinei Pucean a confirmat tot ce a dezvăluit CANCAN.RO

Cât ar mai fi putut al nostru Bogdan de la Ploiești să “stea în tăcere”? Deja devenea cam suspect. A scos el o piesă, care ar fi trebuit să servească drept lămurire, dar până acum, artistul nu a spus, concret, nimic. Însă iată că a venit și momentul în care a ieșit public și a recunoscut faptul că s-a despărțit de Cristina Pucean. Practic, a confirmat toate dezvăluirile făcute de CANCAN.RO în ultima perioadă!

“Poate când vom fi bine, și nu vom avea nimic pe suflet, o să facă și Cristina și o să vorbească (n.red live pe TikTok)”. Așa își începe Bogdan “mărturia”. După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit încă de la început adevărul, pas cu pas, artistul a încercat să “o dea la întors” ca la Ploiești. Vă amintiți prima dată, când l-am prins la Nuba, de ziua Vanessei, iar el i-a plătit nota de aproape 10.000 RON? (VEZI AICI DETALII).

A urmat apoi un du-te-vino, care s-a sfârșit cu decizia artistului, surprinsă de obiectivele noastre foto: Vanessa era aleasa (MAI MULTE DETALII AICI). I-am prins și când se răsfățau cu vin roșu, ca doi porumbei, după sală (IMAGINI AICI). După ce am bifat dezvăluire după dezvăluire, BDLP a scos piesa “N-a fost să fie”, cu care credea că va închide gura tuturor. Dar…n-a fost să fie, pentru că oamenii credeau că e strategie de marketing.

Bogdan de la Ploiești a confirmat despărțirea de Cristina Pucean

Ba chiar el la un moment dat dădea de înțeles că toată povestea asta a fost pentru a-și promova noua piesă. Cu toate că, nu prea e moral să te folosești de fosta, pentru a crea engagement. Dar nu ne băgăm la stategiile de marketing ale lui BDLP. Pe noi ne interesează că a ținut-o pe a lui până în pânzele albe. Parcă nici imaginile cu Cristina Pucean, vizibil afectată, de la salon, nu l-au impresionat (VEZI AICI MAI MULTE DETALII). În timp ce ea își vărsa oful la fina ei din Târgu-Jiu, iar noi v-am arătat și mesajele schimbate între cele două (AICI), Bogdan avea alte îndeletniciri.

Pe de o parte firești, pentru o relație care se află la început. O scotea pe Vanessa la steakhouse (IMAGINILE AICI), Cristina suferea, internetul bubuia. S-a bucurat el de toată această isterie care s-a creat în ultima perioadă, până când a realizat că e momentul să recunoască. Cât să te mai joci așa. Nu era corect nici față de Cristina, care i-a fost alături ani buni, nici față de Vanessa, nici față de urmăritori. Așa că artistul a ieșit public și a spus lucrurilor pe nume.

Poate când vom fi bine și nu vom mai avea nimic pe suflet, o să facă și Cristina(n.red, live pe TikTok) și o să vorbească. Eu cred că am iubit-o și am respectat-o din toată inima mea. Și cred că știți toată România cât de mult și cât de nebun ne-am iubit noi. Doar că la un moment dat, în viață, drumurile s-au oprit. N-am putut să scriem povestea până la sfârșit. Important e că e bine și ea, cred că ați văzut, important este să fie bine. Probabil în sufletul nostru nu avem cum să fim, nu avem cum să fim acum, să râdem în hohote. Și asta o știm doar noi. Dar mai departe, cred că va fi bine pentru toată lumea. Ea este o fată foarte deșteaptă, foarte muncitoare și cu siguranță va face ce trebuie, a spus BDLP pe social media.

Cât de “bine e ea” (Cristina), nu știm exact. Dar cu siguranță orice femeie, în locul ei, nu ar fi în culmea fericirii. Poate anunțul despărțirii ar fi trebuit făcut înainte să fii prins cu alta, nu? Adică așa ar fi fost corect față de toată lumea. Poate Bogdan a mers pe principiul “să nu mergi niciodată să-ți cumperi pantofi desculț”.😉 În orice caz, noi ne-am făcut datoria! Acum, să vedem ce are de spus și fosta!

