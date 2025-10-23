Acasă » Exclusiv » Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…

Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut…

De: Adrian Vâlceanu 23/10/2025 | 07:00
Primele poze cu Cristina Pucean. BDLP-ule, BDLP-ule, ce i-ai făcut...
Situație cumplită pentru Cristina Pucean, fosta iubită a lui Bogdan de la Ploiești, în prezent combinat cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. După ce bănuielile s-au adeverit, în urma investigației desfășurate de CANCAN.RO, (VEZI AICI DETALII) lovitura cea mai cruntă a venit aseară: ”N-a fost să fie”, o nouă melodie despre o fostă relație.

Dar ce-a făcut Cristina Pucean ieri, după ce a văzut pozele cu Bogdan și Vanessa? Care a fost prima oprire?

Ca să-și facă curaj, Cristina s-a dus direct la salon! Ea a fost văzută la Wow Studio, însoțită de fratele ei, care evident nu o lasă la greu. Bravo, bro!

Cristina Pucean are ochii acoperiți cu ochelari de soare
Cristina Pucean are ochii acoperiți cu ochelari de soare

La WOW Studio se poate să-și fi pus niște unghii mai ascuțite, în caz că se lasă cu scandal din ăla greu, sau niște meșe suplimentare în coafură, în caz că iese o păruială cu Vanessa. N-ar fi prima dată când femeile luptă pentru un bărbat care merită. Adică știu ele ce merită.

În imagini se vede că Puceanca e foarte afectată. Fără nicio răutate, observăm că are buzele mai umflate decât de obicei, iar machiajul e heavy și ochii acoperiți cu ochelari de soare. Evident, întrebarea este dacă a plâns sau nu după ce i-a văzut pe BDLP și Vanessa oficial împreună. Doar ea știe. În orice caz, fratele și stilistul încearcă să o mai înveselească.

Cert e că în câteva poze Cristina Pucean pare tristă și mai ales SINGURĂ! 🙁 Oare ce reacție va avea Bogdan când o s-o vadă pe Cristina cu acest sad baby face, înfruntând singură jungla mondenă din București?

Ora 19:30, BDLP tocmai a postat pe TikTok reacția lui la situația fierbinte, Cristina se uită fix la video. Expresia ei...🥹🥹🥹
Ora 19:30, BDLP tocmai a postat pe TikTok reacția lui la situația fierbinte, Cristina se uită fix la video. Expresia ei…🥹🥹🥹

Seara, la ora 19 si ceva, cand a postat BDLP raspunsul lui pe tiktok, ea era pe scaunul coaforului. Dupa cum se vede in imagini ea se uita la telefon, cu siguranta la postarea lui, avand o expresie – cum altcumva – super trista. Offf….🥹😥

×