La NUBA n-a fost nimic special, să fim serioși. Bogdan de la Ploiești a venit fără Cristina Pucean, ceea ce înseamnă exact zero dramă. Doar o ieșire banală la club, cu prieteni, muzică și… întâmplări complet obișnuite care, din motive neclare, vor face internetul să vuiască.

Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, își serba ziua. Bogdan era în mare formă. Faptul că au petrecut cinci ore împreună nu are nicio semnificație. Doar mesele de la NUBA sunt lipite, asta e tot.

Dacă s-au privit insistent? Simplă coincidență.

Dacă Vanessa i-a pupat mâna? Un gest de politețe, nimic mai mult. Bogdan i-a răspuns cu un sărut pe frunte, strict părintesc, aproape birocratic.

Dacă au făcut poze împreună la tort? Doar protocol foto, fără vreun substrat.

Vanessa a dansat doar pentru el? Așa se exprimă prietenia modernă, foarte artistic.



L-a filmat, dar nu a postat nimic? Evident, pentru că nu era nimic de arătat. L-a tot atins și fixat cu privirea? E normal, doar erau unii lângă alții, care-i problema?

Nota de plată, adevăratul final al serii?

Și apoi, epilogul. Nota de plată. Bogdan scoate cardul și o achită integral: 9640 RON (o găsiți în galerie, inclusiv amareto sour-ul pe care îl bea Vanessa – vedeți și poza) . Fără să clipească, fără bancnote mici, fără “ îți fac eu un transfer mâine”. Simplu, curat, gentleman. Sigur, nu era cadou de ziua Vanessei, ci doar o chestiune contabilă, ca între prieteni. Lângă Bogdan era lipit fratele Vanessei, care pare că a încercat să platească și el, dar fără succes. Doar era Bogdan acolo. Dar dacă ceva merită reținut din acea seară, e acest gest. Un gest pe care, ulterior, BDLP l-a decontat pe firma lui, ”Bogdan Aldea Music”, companie care, anul trecut, a avut un profit de aproape 520.000 de euro. Deh, lumea se distrează și cântările merg.

Iar online lucrurile sunt cristaline: Vanessa îl urmărește pe Instagram, dar Bogdan nu pe ea. 😂 În 2025, asta spune tot. Dacă nu e follow back, nu e nimic. Ce s-a întâmplat la NUBA rămâne la NUBA și probabil se va uita.

Pe scurt: e doar o prietenă (chiar bună am completa 😃), restul e CanCan.