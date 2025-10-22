BDLP prima reacție în scandalul Pa, Puceanu!

Atenție, spoiler! După Cristina Pucean (istorie antică) și Vanessa (heavy rotation), BDLP ne promite încă o PIESĂ!
Bogdan de la Ploiești n-a avut de ales și a decis să ia în piept realitatea, în urma imaginilor obținute de CANCAN.RO. Într-un reply la comentariile de la reel-ul în care site-ul nostru a dezvăluit că e împreună cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, BDLP anunță că urmează să fie lansată o piesă, probabil dedicată acestui nou început.
”Scoatem, ce să facem acum, în situația asta?”, scrie BDLP.
Practic, nu are de ales, iubirea e prea puternică pentru a se mai opune. Că de opus, s-a tot opus. Au fost multe opintiri în relația asta. A ascuns-o pe Vanessa mai bine decât ascund ăia bila sub pahare pe pod la Big Ben!
@cancan_ro După non-evenimentele din NUBA, de la ziua Vanessei, unde Bogdan de la Ploiești i-a achitat nota de plată și între cei doi nu s-a petrecut absolut nimic serios, doar priviri lungi, lucrurile au continuat să nu se întâmple între Bogdan de la Ploiești și nepoata lui Sorinel Puștiu. #bdlp #vanessa #showbiz #fyp #cancan ♬ original sound – cancan.ro
Nu se știe, poate e mai simplu să lansezi o piesă decât să ai o discuție cu fosta, adică Cristina Pucean. N-ai cum să mai ascunzi faptul că fostul tău iubit e cu alta, când acest lucru e anunțat de subwoofere pe geamurile mașinilor care trec pe lângă tine în trafic. Pentru că da, Bogdan e un cântăreț foarte apreciat și noua piesă are șanse mari să devină un hit. Cel puțin până apare NOUA PIESĂ!
Și avem și o propunere de titlu pentru piesă, apropo de videoul de pe Tik Tok în care Bogdan și Vanessa își anunță oficial relația și ciocnesc pentru asta: MI-AI LUAT CĂMAȘA?
CITEȘTE ȘI: BDLP și Vanessa: își fac viața ca în filme. Sală, vin roșu, friptură, după pe cameră!