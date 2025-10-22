BDLP prima reacție în scandalul Pa, Puceanu!

Atenție, spoiler! După Cristina Pucean (istorie antică) și Vanessa (heavy rotation), BDLP ne promite încă o PIESĂ!

Bogdan de la Ploiești n-a avut de ales și a decis să ia în piept realitatea, în urma imaginilor obținute de CANCAN.RO. Într-un reply la comentariile de la reel-ul în care site-ul nostru a dezvăluit că e împreună cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu, BDLP anunță că urmează să fie lansată o piesă, probabil dedicată acestui nou început.

”Scoatem, ce să facem acum, în situația asta?”, scrie BDLP.

Practic, nu are de ales, iubirea e prea puternică pentru a se mai opune. Că de opus, s-a tot opus. Au fost multe opintiri în relația asta. A ascuns-o pe Vanessa mai bine decât ascund ăia bila sub pahare pe pod la Big Ben!

Nu se știe, poate e mai simplu să lansezi o piesă decât să ai o discuție cu fosta, adică Cristina Pucean. N-ai cum să mai ascunzi faptul că fostul tău iubit e cu alta, când acest lucru e anunțat de subwoofere pe geamurile mașinilor care trec pe lângă tine în trafic. Pentru că da, Bogdan e un cântăreț foarte apreciat și noua piesă are șanse mari să devină un hit. Cel puțin până apare NOUA PIESĂ!

Și avem și o propunere de titlu pentru piesă, apropo de videoul de pe Tik Tok în care Bogdan și Vanessa își anunță oficial relația și ciocnesc pentru asta: MI-AI LUAT CĂMAȘA?

