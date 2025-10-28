Acasă » Exclusiv » Show total cu Pucean într-un peco, în timp ce pentru BDLP viața merge înainte: A scos-o pe Vanessa la steakhouse!

Show total cu Pucean într-un peco, în timp ce pentru BDLP viața merge înainte: A scos-o pe Vanessa la steakhouse!

De: Eliza Popescu 28/10/2025 | 19:20
Și dacă tot credeați că este o strategie de marketing, CANCAN.RO a fost pe urmele lui BDLP din nou și venim cu ”marfă proaspătă”! Și ce credeți? L-am surprins alături de nimeni alta decât …Vanessa. Da, aceeași Vanessaaaa!! Cei doi petrec timpul împreună ca doi îndrăgostiți la început de relație, dar stați să vedeți ce face fosta! Artistul și iubita merg pe la cele mai scumpe terase din București, în timp ce…Cristina Pucean dansează în benzinărie pe melodia lui Copilul de Aur. Dar vă explicăm în rândurile de mai jos ce și cum! Imaginile surpinse de CANCAN.RO sunt bombă nucleară! 💥

După despărțirea de Cristina, Bogdan s-a afișat cu nepoata lui Sorinel Puștiu, iar mulți dintre voi ați crezut că este o strategie de marketing, mai ales că artistul a anunțat că își va lansa noua piesă în curând!

Ok, și ipotetic vorbind, strategie, strategie, dar ce face cu Vanessa peste tot? Și unde o lasă pe Pucean? Și de ce Cristina vorbește cu fina ei despre mutarea lui BDLP împreună cu Vanessa? Șiii…de ce îi ține Vanessa cămașa artistului? Parcă, totuși, s-ar complica prea tare pentru o promovare! Și dacă toate aceste imagini nu au fost de ajuns ca să credeți, venim cu altele noi!

BDLP și Vanessa au luat masa la un restaurant de lux din Nordul Capitalei

BDLP ia masa cu Vanessa, iar Cristina dansează în benzinărie

În timp ce Bogdan de la Ploiești și Vanessa frecventează unul dintre cele mai scumpe restaurante din București, Cristina Pucean se filmează dansând în benzinărie pe melodia lui Copilul de Aur, iar versurile sunt…cu subînțeles!

@cancan_ro Cristina Pucean dansează în benzinărie cu Petre Ștefan. #cristinapucean #petrestefan #romania #showbiz #cancan ♬ sunet original – cancan.ro

Mai pe scurt, recent, artistul și iubita au luat masa la un local din Nordul Capitalei, iar apoi au urcat împreună în mașina artistului și…cel mai probabil, au plecat acasă. Știm deja din conversațiile dintre Cristina și fina ei că fostul și actuala locuiesc sub același acoperiș. Nu mai e niciun secret! Dar totuși…celebra dansatoare nu se poate abține să nu își înțepe fostul în mediul online, așa că…Citiți mai bine versurile!

„Ascultă-mă bine, nu te lua cu mine. Vrăjeala nu ține, sunt mai hoț ca tine. Din două cuvinte și un telefon o să pun pe fugă…”, sunt versurile melodiei lui Copilul de Aur, pe care s-a filmat Cristina Pucean.

Totuși nu putem să nu observăm că în imaginile surprinse de CANCAN.RO, BDLP pare cam obosit! Nu de alta, dar a căscat cu gura până la urechi, semn că…poate mai are nevoie de o pauză! Nuuuu! Nu de la ieșirile cu iubita, dar după atât de multe evenimente, trebuie să o mulțumească și pe Vanessa. Cum să se mai împartă Bogdănel? Nici el nu mai știe!

BDLP cască cu gura până la urechi

Dar BDLP, îndrăgostit până peste cap, nu aude și nu vede nimic! Una peste alta, strategie clar nu este, dar resentimente…cu siguranță există! CANCAN.RO va sta cu ochii pe ei și va veni cu mai multe detalii și imagini, așa cum v-am obișnuit deja!

×