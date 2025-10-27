BDLP: ”Ce s-a întâmplat în viața mea a fost real”

Este sau nu o strategie de marketing? Bogdan de la Ploiești a dat, în sfârșit, răspunsul mult așteptat! După ce s-a despărțit brusc de Cristina Pucean și a fost surprins de mai multe ori de CANCAN.RO alături de Vanessa, nimeni alta decât nepoata lui Sorinel Puștiu, acum artistul a spus lucrurilor pe nume. Și nu, nu vorbim despre clipul în care anunța că își lansează o nouă piesă, căci de acolo au pornit toaaate controversele. Acum, Bogdan a zis totul fără rețineri.
Imaginile surprinse de CANCAN.RO cu Bogdan de la Ploiești alături de Vanessa au stârnit milioane de reacții. Artistul și frumoasa șatentă par să aibă planuri mari împreună, mai ales că s-au mutat împreună după cum a dezvăluit Cristina Pucean în discuțiile cu fina ei, Lumy, din Târgu Jiu. Speculațiile nu au întârziat să apară: mulți fani cred că totul ar putea fi o strategie de marketing, având în vedere că Bogdan urmează să lanseze o nouă piesă.
BDLP este „suspectat” că folosește tot scandalul pentru a promova viitoarea piesă. Să fie oare despărțirea de Cristina și relația cu Vanessa doar un truc? Într-un clip postat pe TikTok, artistul le-a mărturisit fanilor tot ce se întâmplă în viața lui:
Vă spune fratele vostru că niciodată nu v-am mințit și niciodată nu mi-aș fi permis să vă mint! De fiecare dată, ce s-a întâmplat în viața mea a fost real, iar eu am găsit soluții și răspunsuri. Sunt un om cu mare, mare credință în Dumnezeu. Iar într-o bunză zi, cât mai curând, veți afla tot, absolut tot adevărul și tot ce înseamnă Bogdan de la Ploiești!, a spus artistul pe scenă, în fața fanilor săi.
Indiferent ce se va întâmpla, fanii vor avea ultimul cuvânt în această poveste și vor fi cei mai duri judecători.
