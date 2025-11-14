Acasă » Știri » Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”

Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”

De: Alina Drăgan 14/11/2025 | 23:04
Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”
Cornel Păsat, la momentul adevărului

Anunțul că Bianca și Cornel Păsat divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea. După o relație de 23 de ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul clar al divorțului a fost făcut, însă despre motivele ce au condus la despărțire nu s-au spus prea multe. Acum, Cornel Păsat a rupt tăcerea. Mai mult, acesta a spus și dacă a înșelat-o sau nu pe Bianca.

După ce și-au construit o viață împreună, Cornel Păsat și Bianca au ajuns la divorț. Cea care a luat inițiativa în acest sens este Bianca. Blondina deja a părăsit căminul conjugal și l-a luat cu ea și pe băiețelul lor. Fosta gimnastă a preferat să păstreze discreția și nu a adresat deloc subiectul divorțului, chiar i-a mai dat încă o șansă.

Rezervat a fost și Cornel Păsat, însă acum a decis să rupă tăcerea. Acesta a mărturisit că de-a lungul relației nu a fost neapărat un partener exemplar, nu a știu niciodată să asculte, a luat decizii greșite, și toate acestea au dus în cele din urmă la declinul mariajului său.

„Am fost prea gelos, aș spune că nu am știut să ascult atunci când a trebuit să ascult, pur și simplu, am ales să fac câteodată lucruri care nu au ajutat relația, am luat decizii greșite, care s-au adunat și au deteriorat foarte mult această relație.

Nu mi-am dorit niciodată să ajungem aici, dar poate așa a considerat Dumnezeu că e mai bine pentru amândoi. Poate că asta este povestea noastră, a durat 20 și ceva de ani și acum începe altă poveste”, a declarat, Cornel Păsat la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

A înșelat-o sau nu Cornel Păsat pe Bianca

De asemenea, după anunțul divorțului au apărut mai multe speculații conform cărora Cornel Păsat nu ar fi fost fidel. Întrebat direct dacă și-a înșelat sau nu partenera, acesta a oferit un răspuns evaziv. A recunoscut însă că a avut multe păcate în relație și pare că acum își asumă întreaga vină pentru cele întâmplate.

„Am multe păcate și… trebuie să merg mai des la biserică, să mă cumințesc un pic, să fiu și eu mai… Astea (n.r. întrebările) sunt sub centură deja…cum aș putea să vin să spun, daa… am înșelat-o fără număr.

Nu sunt întrebări la care sunt pregătit să răspund și consider că nu am înșelat-o niciodată dacă mă întrebi… întotdeauna am iubit-o și încă mai iubesc o anumită parte din Bianca, partea aceea care nu se vede niciodată, aia pe care ea nu o lasă să se vadă niciodată. Are o sensibilitate aparte, dar ea poartă un scut al trecutului ei, al vieții dure pe care a dus-o și acolo e foarte greu să aduci la suprafață acea parte a ei. Acolo, știu că există foarte multă empatie, dragoste și așa mai departe”, a mai spus Cornel Păsat.

Cornel Păsat, pus la zid după ce a ajuns să activeze în lumea imobiliarelor: ”Sunt obișnuit cu hate-urile încă de când eram cu Oana Roman” | EXCLUSIV

Cornel Păsat, la un pas de dezastru! Ce a trăit artistul în momentul exploziei uriașe din Rahova: „Mi-am pus mâinile la cap!” | EXCLUSIV

Tags:
Iți recomandăm
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Știri
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari…
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Știri
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!”
Click.ro
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă...
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a mai fost sedată la începutul acestui an
Digi 24
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de promovare. Copila a...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Tati Brenciu în acțiune! Când nu jurizează, „negociază” cu cei mici
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Îl mai iei la FCSB, nea Gigi? Louis Munteanu și-a făcut „încălzirea” la club. Nu de fotbal, de fițe!
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Antena 1, în criză de concurenți pentru Survivor! Noul sezon pornește cu stângul
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Ella de la Insula Iubirii nu mai are job. OUT de la Antena Stars după câteva săptămâni
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi ...
Cum a ajuns Mara Bănică în mijlocul scandalului în care e implicat Dr Cristian Andrei: “Am nervi mari de tot”
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Durere mare la Câmpulung Muscel. Micuța Sara a ajuns pentru ultima dată acasă
Vezi toate știrile
×