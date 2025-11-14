Cornel Păsat, la momentul adevărului! Ce a condus, de fapt, la divorț + A înșelat-o sau nu pe Bianca: „Am multe păcate”

Anunțul că Bianca și Cornel Păsat divorțează a luat prin surprindere pe toată lumea. După o relație de 23 de ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate. Anunțul clar al divorțului a fost făcut, însă despre motivele ce au condus la despărțire nu s-au spus prea multe. Acum, Cornel Păsat a rupt tăcerea. Mai mult, acesta a spus și dacă a înșelat-o sau nu pe Bianca.

După ce și-au construit o viață împreună, Cornel Păsat și Bianca au ajuns la divorț. Cea care a luat inițiativa în acest sens este Bianca. Blondina deja a părăsit căminul conjugal și l-a luat cu ea și pe băiețelul lor. Fosta gimnastă a preferat să păstreze discreția și nu a adresat deloc subiectul divorțului, chiar i-a mai dat încă o șansă.

Rezervat a fost și Cornel Păsat, însă acum a decis să rupă tăcerea. Acesta a mărturisit că de-a lungul relației nu a fost neapărat un partener exemplar, nu a știu niciodată să asculte, a luat decizii greșite, și toate acestea au dus în cele din urmă la declinul mariajului său.

„Am fost prea gelos, aș spune că nu am știut să ascult atunci când a trebuit să ascult, pur și simplu, am ales să fac câteodată lucruri care nu au ajutat relația, am luat decizii greșite, care s-au adunat și au deteriorat foarte mult această relație. Nu mi-am dorit niciodată să ajungem aici, dar poate așa a considerat Dumnezeu că e mai bine pentru amândoi. Poate că asta este povestea noastră, a durat 20 și ceva de ani și acum începe altă poveste”, a declarat, Cornel Păsat la emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

A înșelat-o sau nu Cornel Păsat pe Bianca

De asemenea, după anunțul divorțului au apărut mai multe speculații conform cărora Cornel Păsat nu ar fi fost fidel. Întrebat direct dacă și-a înșelat sau nu partenera, acesta a oferit un răspuns evaziv. A recunoscut însă că a avut multe păcate în relație și pare că acum își asumă întreaga vină pentru cele întâmplate.

„Am multe păcate și… trebuie să merg mai des la biserică, să mă cumințesc un pic, să fiu și eu mai… Astea (n.r. întrebările) sunt sub centură deja…cum aș putea să vin să spun, daa… am înșelat-o fără număr. Nu sunt întrebări la care sunt pregătit să răspund și consider că nu am înșelat-o niciodată dacă mă întrebi… întotdeauna am iubit-o și încă mai iubesc o anumită parte din Bianca, partea aceea care nu se vede niciodată, aia pe care ea nu o lasă să se vadă niciodată. Are o sensibilitate aparte, dar ea poartă un scut al trecutului ei, al vieții dure pe care a dus-o și acolo e foarte greu să aduci la suprafață acea parte a ei. Acolo, știu că există foarte multă empatie, dragoste și așa mai departe”, a mai spus Cornel Păsat.

