Motivul REAL pentru care Bianca și Cornel Păsat au divorțat după 14 ani. Fosta soție a liderului Flamingo Boys a spus-o în direct, la TV!

De: Mirela Loșniță 20/10/2025 | 13:52
După o poveste de iubire care a durat 23 de ani și o căsnicie de 14 ani, Bianca Păsat a hotărât să părăsească locuința conjugală. Aceasta a fost invitată într-o emisiune televizată și a povestit despre momentul greu prin care trece, dar și despre relația cu Cornel Păsat, omul lângă care a stat mai bine de jumătate din viață. 

Bianca a fost invitată la rubrica “Sosurile picante”, iar prezentatorul Cătălin Măruță i-a pus o întrebare delicată, după ce în urmă cu câteva zile, acesta l-a avut invitat și pe Cornel Păsat, care s-a arătat extrem de afectat după separare.

De ce s-ar fi despărțit Bianca de Cornel Păsat

Cătălin Măruță a întrebat-o pe aceasta cum se simte după despărțirea de Cornel Păsat și i-a povestit în ce stare se afla fostul său partener în momentul în care a fost invitat și el la emisiune.

„Bine, deloc ușor, dar… Cred că e o perioadă prin care trebuie să trec la un moment dat. Sunt multe emoții, multe trăiri, nu am obișnuința mea de a mă exterioriza. (…) Păi, noi avem interacțiune destul de multă, pentru că este firesc, avem legături la mijloc. Și vom continua să avem. Dar momentan am nevoie de o perioadă de liniște, în care să mă adun, să văd eu ce am nevoie, cum am nevoie. La fel și el știe ce are de făcut, și-om vedea cum o să fie pe viitor”, a spus aceasta la emisiune.

De asemenea, Bianca Păsat a fost întrebată de moderator ce ar schimba la Cornel Păsat, iar aceasta a mărturisit că amândoi ar avea nevoie de schimbări. De asemenea, Cătălin Măruță a întrebat-o când a început povestea lor frumoasă de dragoste, iar Bianca a povestit cu emoție despre prima întâlnire cu partenerul său. Mai mult decât atât, aceasta a mai precizat că în aceste momente are nevoie doar de liniște pentru a putea lua deciziile corecte.

„De la 18 ani. (…) Este prima dată în viața mea când nu mi-am răspuns la telefon, pentru că am avut foarte multe numere care m-au sunat, și am ales să nu răspund. Le cer scuze tuturor că nu v-am răspuns, dar nu am făcut-o pentru că am simțit că e mai bine pentru mine. (…) Mi-am dorit o perioadă de liniște, dar n-a fost liniște până acum. Sper ca din momentul ăsta să fie liniște și să pot să iau deciziile corecte”, a mai spus Bianca Păsat.

De asemenea, Bianca a recunoscut în cadrul rubricii că fostul său partener este foarte gelos.
„Bă, da, e gelos! E o diferență de vârstă între noi, zece ani, cred că afectează și vârsta. Da, și eu, cu vârsta, am mai multe frici!”

