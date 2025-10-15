Bianca, prima reacție după ce s-a separat de Cornel Păsat: ”Fiecare femeie are propriul început”

După ce CANCAN.RO v-a dezvăluit divorțul dintre Cornel Păsat și Bianca, blondina a transmis primul mesaj pe rețelele de socializare. Cei doi și-au separat drumurile după o relație de 23 de ani și un copil împreună. Află în articol!

Cornel și Bianca au format unul dintre cuplurile veterane din showbiz și aveau o relație de mai bine de două decenii. Cei doi nu erau doar parteneri de viață, dar colaborau și în sfera profesională.

Bianca, prima reacție după ce s-a separat de Cornel Păsat

Cu toate că trece printr-o perioadă dificilă, iar relația ei este pe final, Bianca Păsat nu a comentat în niciun fel această situație. Ea postează zilnic, dar niciunul din mesajele ei nu a făcut referire la Cornel Păsat. Bianca își continuă activitatea profesională și le oferă sfaturi clientelor care își doresc să treacă printr-o transformare.

”Îmi place partea asta de zi – când ascult poveștile fetelor și le ajut să-și reconstruiască rutina, pas cu pas. Fiecare femeie are propriul ei început”, a scris Bianca Păsat pe rețelele de socializare.

Contactat de noi, Cornel Păsat a recunoscut doar că nu este o perioadă roz în căsnicia lui:

„Arată-mi mie un cuplu care nu are probleme în căsnicie. Mă aștept dintr-un moment în altul să primesc actele. Dacă asta e decizia ei…Mai multe nu doresc să comentez. Vom trăi și vom vedea”.

După ce a fost clar că cei doi o vor lua pe drumuri separate, Cornel Păsat a recunoscut că se va muta din casa unde au locuit, pentru ca Bianca să se poată întoarce cu băiatul lor.

„Chiar eu am propus să mă mut, pentru binele copilului. Dryas e obișnuit în casa în care a crescut, unde are spațiu și tot ceea ce-și dorește. Astfel că Bianca se va întoarce să stea ea cu băiatul în vila noastră. Doar lucrez în imobiliare, așa că nu a fost vreo problem să-mi găsesc repede ceva care să-mi și placă. Mi-am dus deja o parte din lucruri în noul apartament în care voi sta, în continuare”, a declarat Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat. Cei doi se iubesc de peste 20 de ani

Nu mai e cale de întoarcere! Cornel Păsat, decizie de ultimă oră, după anunţul divorţului! Ce se întâmplă cu vila de 350.000 € în care locuia cu familia