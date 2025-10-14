Acasă » Știri » Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat. Cei doi se iubesc de peste 20 de ani

14/10/2025 | 18:57
Cornel Păsat și soția sa, Bianca (Foto: Facebook)
După mai bine de 20 de ani de relație, căsnicia dintre Cornel Păsat și Bianca a ajuns pe ”butuci”. Coregraful și mama copilului său trec printr-un moment de cumpănă, însă asta nu a împiedicat-o pe femeie să se dedice în totalitate carierei pe care și-a clădit-o. Cu ce se ocupă, de fapt, Bianca Păsat? 

După 18 ani de căsnicie și peste 20 de relație, Cornel Păsat a fost părăsit de Bianca. Actele de divorț nu au fost încă depuse oficial, însă cei doi trec acum printr-o criză neașteptată.  Initiativa a venit din partea fostei gimnaste, situația fiind extrem de delicată. Deși a încercat să fie tot timpul discret în ceea ce privește căsnicia sa, Cornel Păsat a cedat emoțional și a spus lucrurilor pe nume.

Cornel Păsat și Bianca, la un pas de divorț

Coregraful a ajuns la capătul puterilor, însă este decis să nu accepte prea ușor decizia pe care Bianca a luat-o. După o ceartă care e degenerat, femeia și-a luat copilul și a plecat din vila în care locuia cu partenerul ei, iar acum este hotărâtă să depună actele de divorț. Cu sufletul în pioneze, Cornel Păsat a mărturisit că va încerca să lupte pentru a-și salva căsnicia și pentru a o aduce înapoi acasă pe Bianca.

”Nu am crezut că vom ajunge în această situație. Și eu credeam că suntem un cuplu indestructibil. Ca în orice relație mai există și momente de acest fel, important este să luam decizii corecte. Problemele vin din gestionarea timpului. Acum două săptămâni, lucrurile au degenerat.

Ea a vrut să mergem la notar, eu nu am fost de acord. Eu am spus că ne trebuie timp ca să gestionăm această situație, să analizăm foarte bine, să vedem dacă mai avem vreo șansă. Ea a plecat de acasă, eu nu am fost de acord cu lucru acesta. A fost greșeala mea că am lăsat-o să plece. Recent, am stabilit să îmi găsesc eu un alt cămin, iar ea și copilul să vină înpoi acasă. ”, a spus Cornel Păsat.

Cu ce se ocupă Bianca, soția lui Cornel Păsat

În prezent, Bianca activează ca instructor de fitness și nutriționist pentru femeile care vor să slăbească, meserii care îi ocupă destul de mult timp. În cadrul unui interviu, Cornel Păsat a recunoscut că timpul a fost unul dintre dușmanii căsniciei lor. De altfel, acesta a dat de înțeles că în ultimii doi ani a simțit că este neglijat de soția lui – din cauza proiectelor în care investește aproape tot timpul.

”Bianca are un proiect nou în care se implică extrem de mult. În zona fitness, se ocupă de femeile care au născut și se confruntă cu problemele din perioada postpartum, cu burtica aceea care rămâne, sau cu femeile supraponderale – care doresc să slăbească – sau invers. Ea este acum consultat nutriționist. Face o grămadă de lucruri și asta îi ocupă foarte mult timp. Este ceva nou în relația noastră.

În ultimii doi ani a investit foarte mult în dezvoltarea ei personală, ceea ce i-a ocupat foarte mult timp. Aici eu am început să simt anumite lipsuri, dar tot timpul am încercat să o susțin, să fiu acolo pentru ea și să înțeleg că în direcția pe care a ales-o are nevoie de timp”, a spus Cornel Păsat în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Cornel Păsat și Bianca s-au cunoscut în urmă cu 23 de ani. Fiind fostă gimnastă de performanță, Bianca a participat la un casting pentru a face parte din trupa Flamingo Girls – condusă de Cornel Păsat. Relația profesională dintre cei doi s-a transformat într-o frumoasă poveste de dragoste.

 

