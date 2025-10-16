Ce se va întâmpla cu vila în care Bianca și Cornel Pasat locuiesc de ani de zile. Valorează sute de mii de euro și de ea va avea parte...

Cornel și Bianca Păsat trec prin momente foarte grele în căsnicia lor. Bianca a părăsit locuința conjugală, apoi soțul a chemat-o acasă și a plecat el, iar acum vrea să divorțeze de dansator. Deși acesta a spus în repetate rânduri că nu vrea să se despartă de soția lui, divorțul parcă se apropie cu pași repezi.

Cornel Păsat și Bianca au trăit o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 20 de ani, iar acum totul pare să se destrame. Cornel a mărturisit că au apărut probleme în căsnicie, iar soția lui își dorește să divorțeze la notar. Dansatorul și Bianca au agonisit o avere destul de mare în cei 20 de ani de relație. Aceștia se bucură de succes în carieră, iar banii nu au întârziat să apară. Vila în care au locuit împreună valorează aproximativ 350.000 de euro.

Ce se va întâmpla cu vila în care Bianca și Cornel Pasat locuiesc de ani de zile

În caz de divorț, Cornel Păsat a spus că nu știe exact cum se va împărți averea, dar își dorește ca vila impresionantă să îi rămână fiului lor, Dryas. Mai mult decât atât, dansatorul a mai spus că a preferat să plece cu chirie pentru a o lăsa pe Bianca să locuiască în casa în care, nu demult, formau o familie.

”Am vrut să o las pe ea să stea în vilă cu copilul, pentru că ea are biroul acolo. M-am mutat eu cu chirie într-un apartament, pentru că tot mă ocup de imobiliare mai nou. Nu știu cum vom împărți averea… Am făcut o evaluare a vilei, dar nu am luat încă o decizie. În principiu, aș dori totuși ca această casă să îi rămână lui Dryas”, a declarat Cornel Păsat, potrivit click.ro.

Cornel Păsat și-a exprimat public sentimentele pe care le are față de soția lui, spunând că o iubește foarte mult. Dansatorul nu își dorește să divorțeze de Bianca și a precizat că, de-a lungul timpului, au mai apărut momente tensionate între ei.

”Chiar dacă suntem într-o situație așa, o iubesc foarte mult și îi sunt recunoscător pentru tot ce mi-a oferit în viața asta (…) La noi s-au mai întâmplat și în trecut episoade de genul ăsta. A plecat o dată, o lună. Discuția este foarte serioasă. Vezi tu, Bianca a trecut la un alt nivel anul ăsta (…) Acest succes deja, s-a transformat în ceva din ce în ce mai mare și îi ocupă foarte mult spațiu. Și știi cum e, moneda are două fețe: faci bani, dar nu mai ai timp și dacă nu mai ai timp pentru relații și pentru una, și pentru alta, după aceea când faci bani, automat aduci și niște lucruri din exterior acasă, pe care nu le poți spune clienților”, a spus Cornel Păsat.

