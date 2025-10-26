Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV

Minunea a durat doar trei zile pentru familia lui Cornel Păsat. Liderul trupei Flamingo Boys și-a făcut planuri deșarte, cum că după perioada de probe totul va reveni la normal. Soția sa l-a anunțat că ea nu renunță la divorț, astfel că, în loc de cea de-a doua nuntă, care să reprezinte un nou început, va urma întânirea de la tribunal. CANCAN.RO are toate amănuntele.

În ciuda eforturilor făcute pentru a-și păstra intactă familia, Cornel Păsat și Bianca vor ajunge la tribunal. Soția artistului l-a anunțat că nu mai e cale de întoarcere și că ea-și dorește să divorțeze.

„Nici măcar nu am apucat să trecem de perioada de probă. Totul a fost bine doar trei zile. Bianca m-a anunțat din nou că își dorește divorțul. Nu cred că mai e ceva de reparat. Nu mai e cale de întoarcere, cum s-ar spune”, a mărturisit Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Cornel Păsat și Bianca vor merge la tribunal

Cei doi se mutaseră din nou împreună în urmă cu doar câteva zile, în vila din Bragadiru, decizând să mai acorde o șansă relației lor. Mai mult, Cornel ne mărturisea că dacă vor trece cu bine peste această perioadă dificilă pentru ei, ca și cuplu, își va cere din nou soția în căsătorie. Și că-i va dărui un alt inel și-și vor reînnoi jurămintele în biseică, după care vor face o petrecere ca de nuntă, care să marcheze un nou început.

Discuțiile între ei au reînceput însă. Păsat nu vrea sub nicio formă un divorț la notar, astfel că aceștia sevor întâlni la tribunal. De comun acord, aceștia au stabilit să păstreze în continuare o relație amicală, care să nu afecteze copilul.

„Când e cu mine, Dryas întreabă de Bianca. Și invers. Când e cu ea, întreabă de mine”, ne-a mai spus acesta.

Au mai trecut printr-un episod similar

De asemenea, ei vor cere, prin intermediul avocaților, un proces cu ușile închise.

„Nu vrem să ne spălăm rufele în public”, a completat Cornel Păsat.

De-a lungul căsniciei lor, cei doi au mai avut un episod similar, de care însă nici măcar apropiații nu au știut. Bianca a mai plecat o dată de acasă, cerând divorțul. După o perioadă de pauză de câteva zile, s-au împăcat. Apoi au devenit părinții unui băiețel.

Cornel și soția sa erau împreună de 23 de ani. Și nu doar în viața personală, cât și în cea profesională. Bianca a făcut și ea parte din trupa de fete a artistului și au lucrat împreună la diverse proiecte. Artistul s-a decis să intre în afacerile imobiliare după ce el și soția sa, aflați în pragul divorțului, au cerut să li se evalueze casa.

VEZI ȘI: CORNEL PĂSAT ȘI-A SCHIMBAT PROFESIA. CU CE SE OCUPĂ ACUM FOSTUL IUBIT AL OANEI ROMAN

CITEȘTE ȘI: PROBLEME ÎN FAMILIA LUI CORNEL PĂSAT! TERAPIA DE CUPLU LE-A SALVAT CĂSNICIA. „IDEEA ESTE SĂ ÎȚI DOREȘTI SĂ REPARI”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.