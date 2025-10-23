Cornel Păsat se pregătește să ofere din nou un inel cu diamante și să intre apoi în biserică cu aleasa sa! Pune de asemenea la cale și o petrecere de pomină, de la care nu au voie să lipsească rudele, dar și persoanele apropiate. Asta însă doar cu o condiție! Aflați doar din CANCAN.RO despre ce e vorba.

Cornel Păsat și Bianca au fost la un pas de divorț, după ce soția sa a decis să plece de acasă împreună cu băiețelul lor. Cei doi s-au împăcat recent, așa cum CANCAN.RO anunța în exclusivitate. Doar că pericolul separării încă nu a trecut. Lucrurile nu sunt nici acum tocmai roz pentru cei doi.

Cornel Păsat: „Ne vedem doar dimineața și seara”

Important e însă faptul că au făcut un prim pas. Mai precis s-au mutat din nou împreună. Și ambii fac eforturi pentru a îndrepta situația. Și a rămâne, în continuare, o familie.E practic o perioadă de probă, așa cum au stabilit de comun.

„Nu putem spune că totul s-a rezolvat. Stăm din nou împreună, dar ne vedem doar dimineața și seara”, a mărturisit Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Deja știu cam ce inel o să-i iau”

Tot el ne-a vorbit însă și ce planuri are dacă vor trece cu bine de această încercare a cuplului. Vor face din nou pregătiri ca la nuntă pentru o petrecere de vis, la care vor fi invitate nu doar rudele celor doi, ci și toate persoanele apropiate acestora. Dar nu înainte de a intra iar în biserică, pentru a-și reînnoi jurămintele.

„Îmi doresc să trecem cu bine peste această perioadă de probă. Nu știm cât va dura. Avem ceva lucruri de pus la punct, pentru a nu mai ajungem iar la discuții care să ducă la despărțire. Dacă totul va decurge așa cum îmi doresc, iar eu voi face tot ce ține de mine pentru asta, vom marca un nou început. Vom merge în biserică să ne reînnoim jurămintele. Apoi va urma o petrecere ca de nuntă. Dar nu înainte de a o cere iar de soție. Deja știu cam ce inel o să-i iau”, ne-a mai spus acesta.

Cornel și Bianca sunt împreună de 23 de ani. Cei doi s-au cunoscut în urmă cu ani mulți, când cea care avea să-i devină soție s-a prezentat la selecțiile pentru trupa Flamingo Girls. Artistul s-a decis să intre în afacerile imobiliare după ce el și soția sa, aflați în pragul divorțului, au cerut să li se evalueze casa.

VEZI ȘI: CORNEL PĂSAT ȘI-A SCHIMBAT PROFESIA. CU CE SE OCUPĂ ACUM FOSTUL IUBIT AL OANEI ROMAN

CITEȘTE ȘI: PROBLEME ÎN FAMILIA LUI CORNEL PĂSAT! TERAPIA DE CUPLU LE-A SALVAT CĂSNICIA. „IDEEA ESTE SĂ ÎȚI DOREȘTI SĂ REPARI”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.