Cornel Păsat, pus la zid după ce a ajuns să activeze în lumea imobiliarelor: ”Sunt obișnuit cu hate-urile încă de când eram cu Oana Roman” | EXCLUSIV

De când a intrat în imobiliare, Cornel Păsat este atacat din toate părțile în mediul online. Postările sale prin care promovează diverse locuințe scoase la vânzare, fie că-s vile sau apartamente, sunt însoțite și de o serie de comentarii negative mai ales din partea altor agenți imobiliari. Aflați ce a spus artistul despre hate-urile pe care le primește, numai din CANCAN.RO.

Cornel Păsat a intrat în imobiliare chiar a doua zi după ce un prieten care e patronul unei agenții a venit să-i evalueze casa, după cum CANCAN.RO a anunțat în exclusivitate. Soția artistului plecase decisă să divorțeze, astfel că cei doi s-au interesat care ar fi valoarea vilei din Bragadiru în care locuiesc.

Cornel Păsat: „Nu-mi permit să dau greș”

Acesta ne-a vorbit totodată și despre motivul pentru care s-a decis să aleagă acest domeniu:

„Practic mi-am mai adăugat un job. Nu-s angajat, ci partener cu un prieten care are o eperiență de peste 25 de ani. E unul dintre puținele domenii care-mi permit libertatea de a continua și cu jobul meu activ, să am grijă și de Flamingo Boys. Am ales acest domeniu pentru că trebuie să daii dovadă și de seriozitate, ca lumea să aibă încredere în tine. Cred că din punctul acesta de vedere am un atuu. Și mai ales am validare. Oamenii nu pot spune că ăsta e unțepar, un vagabond de pe stradă care promite ceva și nu se ține de cuvânt. Eu nu-mi permit să dau greș, nu am cum să mint clientul pentru că sunt persoană publică”.

„Sunt obișnuit de pe vremea când eram cu Oana Roman”

Doar că intrarea lui Păsat în domeniul imobiliarelor nu este văzută cu ochi buni de toată lumea. Artistul s-a trezit cu o mulțime de hate-uri în mediul online. Postările sale au fost disecate de alți agenți imobiliari, iar comentariile negative nu au lipsit din partea internauților.

Artistul spune însă că este obișnuit cu astfel de lucruri încă de pe vremea când era cu Oana Roman.

„Sunt obișnuit cu hate-urile încă de când eram cu Oana Roman. Deci pentru mine nu e o noutate. Am constatat însă că lumea din imobiliare e și mai rea decât cea din show-bizz. Dar asta ma întărește și mai mult. Mă cunosc și stiu ce pot face si-n acest domeniu”, a declarat Cornel Păsat în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

