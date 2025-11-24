Acasă » Știri » Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire

Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire

De: Denisa Iordache 24/11/2025 | 18:47
Revenire-șoc la Mireasa! Una dintre cele mai îndrăgite concurente vine să-și continue povestea de iubire
FOTO: Facebook

O nouă bombă din emisiunea Mireasa a ieșit la iveală. S-au aflat detalii neștiute despre ce urmează să se întâmple printre concurenți. Află toate detaliile în articol!

Viperele Vesele au adus vestea din interoriul platoului, înainte să se vadă pe micile ecrane. Grupul  și-a obișnuit deja fanii cu bombe și secrete bine ascunse pe care le aduce din lumea televiziunii.

Schimbări majore la Mireasa

Potrivit sursei menționate, s-au produs schimbări majore în echipa de producție: : Sanda Bădilă și Cristian Dedu au părăsit emisiunea și trustul de televiziune. Mai mult, fosta concurentă Emily a revenit în casă pentru a-și continua povestea alături de Liviu.

„Emily a revenit vineri în Casa Mireasa, gata să-și continue povestea alături de Liviu! Suntem alături de ea în acest final de sezon, ca o continuare a sprijinului pe care regretatul nostru colaborator, Alexandru Gogan, i l-a oferit acesteia până în ultima sa clipă de viață.

„În timp ce Emily aduce speranță în fața camerelor, în spatele lor este iadul dezlănțuit, cu un exod nemaiîntâlnit. Pe 19.11.2025 s-a dat liber la plecări: Sanda Bădilă și Cristian Dedu și-au luat zborul din echipa de producție „Mireasa” și, implicit, din Antena TV Group, stârnind o bucurie imensă pentru producătoarea Monica Ropotă. Ștefan Soare s-a repliat rapid, înlocuind-o pe Sanda cu Laurențiu Matache. Acum ne rugăm ca Laurențiu să se ridice la standardele lui Ștefan, omul care consideră că în tot departamentul Producție o singură persoană este „normală”, în ciuda vocii de natură a-i zgâria creierii, o anume Mihaela.”, a spus sursa citată.

De asemenea, viperele au vorbit și despre tensiunile care ar exista în producție din cauza lui David Mavromati și a comportamentului său care deranjează.

„În prezent, circulă în Antena o vorbă devenită aproape avertisment: „Ai grijă ce semnezi cu Soare, ca să nu te ardă. Unii au învățat în timp să folosească SPF”.

Exodul continuă și la nivel de regie! Nicu Staicu (RCO) a plecat după un scandal cu noul „șef de ședințe”, David Mavromati. Deși i se promisese avansarea la regizor de platou, fiind considerat cel mai potrivit pentru acest post, David l-a refuzat, motivând că acesta ar fi râs și vorbit urât despre el cu alți colegi. Așa se face că, la 26 de ani, David Mavromati a ajuns să taie și să spânzure în ședințele de la Buftea, mutate mai nou marțea, fiind singurul care are un cuvânt de spus, spre totala nemulțumire a celor rămași în echipa Mireasa. Producătorul general Elena Savu Rachițeanu pare, în fiecare marți, redusă la tăcere de propriul fiu, transformând producția într-o afacere de familie, dar nu din cele fericite!

P.S. Ciprian Neculau continuă să se iubească fierbinte cu poporul prieten albanez, grație spiritului liber insuflat de mămica sa, și așteaptă cu înfrigurare vizita iminentă a acestora pe meleagurile României”, au conchis Viperele Vesele.”, a mai spus sursa citată.

