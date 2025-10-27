O nouă despărțire după apariția la emisiunea Mireasa! Doi foști concurenți și-au spus „Adio!” după ce s-au mutat împreună

Un cuplu format din foști concurenți ai reality-show-ului Mireasa pare să fi ajuns la finalul relației lor. Fanii au început să observe semne clare că cei doi s-ar fi despărțit, după ce nu s-au mai afișat împreună și au șters fotografiile comune de pe rețelele de socializare. Gesturile lor au stârnit numeroase speculații din partea comunității online.

Alexia și Albert, foști concurenți ai reality-show-ului Mireasa, par să fi ajuns la finalul poveștii lor de dragoste. Fanii au început să bănuiască despărțirea celor doi după ce au observat că nu se mai afișează împreună pe rețelele de socializare. În plus, ambii au șters fotografiile de cuplu și și-au dat unfollow, gesturi care au alimentat și mai mult speculațiile privind ruptura.

Alexia și Albert de la Mireasa s-au despărțit

Relația dintre Alexia și Albert a început la scurt timp după încheierea participării lor în sezoane diferite ale emisiunii Mireasa. Cei doi s-au reîntâlnit la începutul acestui an, în cadrul unei escapade la munte alături de alți foști concurenți, iar conexiunea dintre ei a fost rapidă. După doar două săptămâni, au decis să se mute împreună, iar povestea lor părea să meargă într-o direcție serioasă.

Deși nu s-au exprimat public cu privire la zvonurile despărțirii, tăcerea lor a stârnit și mai mult curiozitatea fanilor. Alexia și Albert au fost întrebați în repetate rânduri dacă relația lor a luat sfârșit, însă niciunul nu a oferit un răspuns clar.

Relația celor doi a fost intens urmărită de public, mai ales după ce și-au oficializat legătura în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile iubirii, unde păreau fericiți și compatibili. La momentul respectiv, Albert vorbea cu căldură despre partenera sa și despre sprijinul primit din partea familiei. Deși păreau să fi găsit fericirea unul în celălalt, gesturile recente de pe rețelele de socializare indică faptul că relația lor a ajuns la un punct de cotitură.

„Mama are o părere foarte bună despre Alexia, oricum, ați văzut-o pe mama cum e și în cele mai multe cazuri, nu se bagă și are foarte mare încredere. Toată lumea îi dă încredere, mai bine spus”, spunea Albert, la Mireasa – Capriciile iubirii.

CITEȘTE ȘI: S-a despărțit oficial de fostul soț! Prezentatoarea de la Antena 1 a pus piciorul în prag

S-au despărțit după o lună de relație! Concurenții de la Mireasa au fost dați de gol de un detaliu