Imagine rară cu Simona Gherghe de la începutul carierei sale la Antena 1. Cum arăta în urmă cu 24 de ani

Simona Gherghe este prezentatoare de televiziune de 24 de ani și numeroși fani o cunosc datorită emisiunilor moderate la Antena 1. Recent, ea i-a încântat recent fanii printr-o serie de imagini în care apare la începutul carierei sale.

Simona Gherghe este cunoscută publicului larg datorită emisiunilor pe care le-a moderat în ultimii 24 de ani. Vedeta nu doar că a celebrat aniversarea postului, ci și-a exprimat recunoștința față de telespectatorii care i-au oferit susținere constantă, arătând cât de importantă a fost prezența lor pentru ea. Fotografiile publicate au evidențiat naturalețea, energia și entuziasmul cu care a pășit în lumea televiziunii, amintind de începuturile carierei sale și de autenticitatea care a caracterizat-o de-a lungul timpului.

„La mulți ani, ANTENA 1! 32 de ani, dintre care 24 sunt și ai mei! 24 de ani, jumatate din viața mea… wow! Mulțumesc pentru că m-ați primit în casele voastre! Mulțumesc pentru că încă mă primiți”, a scris Simona Gherghe pe rețelele de socializare.

Fanii au reacționat cu mii de comentarii și felicitări, subliniind transformarea sa fizică și profesională, dar și menținerea aceleiași naturaleți care i-a cucerit publicul.

De ce a plecat Simona Gherghe de la Acces Direct

Simona Gherghe a explicat, în urmă cu ceva timp, motivul retragerii de la emisiunea „Acces Direct”, după opt ani de succes: presiunea criticilor și a reacțiilor publicului a devenit copleșitoare.

„N-am mai putut să duc tot ce era acolo, toate cazurile acelea, toate poveștile acelea prin care am trecut în cei 8 ani în care am fost acolo. Am trecut prin niște perioade foarte grele, hate masiv pentru niște situații care n-au ținut de mine. Din partea publicului (n.r am primit hate) și cu niște lucruri pe care mi-a fost greu să le gestionez, ele s-au adunat. Și de aici o dată, de două ori, de cincizeci de ori…iar la un moment dat când am spus că vreau să schimb lucrurile, că rămân pe slotul acela, dar haideți să facem altceva. Ei au crezut că proiectul poate să continue, drept dovadă continuă și acum. Ei sunt manageri, au procedat cum trebuie să procedeze. Doar că eu n-am mai putut să fac lucrurile acelea”, a declarat Simona Gherghe în cadrul podcastului moderat de Teo Trandafir.

