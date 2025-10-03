Simona Gherghe a luat măsuri fără precedent la Mireasa: ”Ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum!”

Emoții mari în casa „Mireasa”! Simona Gherghe a făcut un anunț neașteptat în cadrul emisiunii și a dezvăluit că toți concurenții vor intra în cursa de eliminare, fără să se țină cont de imunitate, la fel ca până în prezent. Este pentru prima dată când s-a luat o astfel de decizie în cadrul show-ului matrimonial.

De ce s-a luat această decizie

Prezentatoarea a subliniat că această etapă este una inedită, nemaiîntâlnită până acum în show, și are scopul de a selecta acei participanți care își doresc cu adevărat să-și găsească jumătatea. Simona Gherghe a pus accentul pe faptul că „Mireasa” este o emisiune despre iubire, despre relații reale și autentice, nu doar despre prietenii. La finalul competiției aduce de cele mai multe ori povești de dragoste și chiar căsătorii, iar publicul dorește să vadă evoluția unor relații sincere.

„Începe cea mai amplă cursă de eliminare. O cursă de eliminare care ține până vinerea viitoare în care intră toți concurenții la care nu ținem cont de imunitate. Așadar, voi cei de acasă, telespectatorii, decideți până săptămâna viitoare, ce concurent sau concurentă să părăsească emisiunea. E ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Mirasa. Credem foarte tare, la fel cum credeți și voi că este momentul că triem concurenții care poate nu își au locul în casă, care nu au venit să-și caute iubirea, poate au alte motive și atunci e momentul să ne amintim că acest show este despre iubire și nu despre prietenie, nu doar despre prietenie. Este un show care, la capătul câtorva luni, de cele mai multe ori, se termină cu căsătorii. Dar nu este musai să se termine cu căsătorii, dar oamenii vor să vadă povești de iubire”, a fost mesajul transmis de Simona Gherghe.

Publicul este cel care va hotărî până vinerea viitoare ce concurent sau concurentă va părăsi competiția. Telespectatorii își doresc să vadă povești de iubire care vor duce la formarea unei familii pe termen lung, iar în momentul actual, s-au creat multe prietenii, motiv pentru care dragostea a rămas pe loc secund.

„Vă invit așadar să votați cea mai mare cursă de eliminare la care sunt implicați toți concurenții din acest sezon. Luni, doi noi concurenți se vor alătura emisiunii, așa se întâmplă. Noi căutam oameni serioși cu intenții serioase”, a mai spus prezentatoarea.

