Demisie în trustul Intact! A fost dat afară de la emisiunea Mireasa, după ce a fost prins noaptea cu o concurentă

Un nou scandal la Mireasa! Un angajat al echipei de la Buftea s-ar fi apropiat de o concurentă. Mai mult decât atât, cei doi ar fi trăit momente intime. Astfel, conducerea show-ului matrimonial a luat o decizie radicală. Află, în articol, toate detaliile!

La începutul lunii august, a debutat sezonul 12 al emisiunii Mireasa. Show-ul matrimonial și-a deschis porțile pentru noi concurenți care își doresc să își cunoască jumătatea. Printre aceștia se numără și Costina Mariana Zota. Aceasta are 25 de ani și e originară din Comănești, Bacău, însă locuiește în Marea Britanie.

Idilă secretă la Mireasa, încheiată cu o demisie

Pagina de Instagram Viperele Vesele a transmis că un angajat al echipei Mireasa este suspectat de producătoare că ar fi fost implicat în relații intime cu una dintre concurente, Costina. Mai mult decât atât, acesta a fost surprins la o întâlnire nocturnă cu bruneta.

Totodată, ea ar fi apărut în cadrul emisiunii cu o burtică suspectă. Astfel, conducerea echipei de la Buftea a decis să îi supună pe concurenți unor analize medicale, potrivit sursei menționate mai sus. De asemenea, șefii au luat și o decizie radicală, aceea de a-l concedia pe angajat.

„Concurenții Mireasa au fost supuși în această dimineață analizelor medicale, iar acum așteptăm cu interes rezultatele, să vedem dacă burtica pe care o are Costina este cu ochișori sau fără. Potrivit informațiilor obținute de noi, un angajat al echipei de la Buftea, suspectat de producătoare că ar fi fost implicat în relații intime cu concurenta Costina, a fost surprins de către o altă angajată având întâlniri nocturne cu concurenta la Buftea, acolo unde fetele au fost cazate la revenirea din Grecia și înainte de intrarea în emisiune. De aici a pornit ancheta producătoarei, care a început să cerceteze cu ochi de șoim întreaga situație, fără să lase niciun detaliu neatins. Așa cum anticipasem încă de ieri, relațiile dintre concurenți și angajați nu sunt bine tolerate de conducerea echipei Mireasa, iar evenimentele de astăzi confirmă că, la Buftea, dragostea este frumoasă, dar regulile sunt mai puternice. Astfel, Costi a avut o discuție decisivă cu producătorul executiv în cadrul căreia i-a sugerat să demisioneze și el a executat rapid”, a transmis pagina Viperele Vesele.

Citește și: Bombă la Antena 1! S-a aflat ce meserie are celebra concurentă: imagini wow

Primul concurent eliminat de la Mireasa, sezonul 12. Mesajul transmis de Simona Gherghe: ”Îmi pare rău!”