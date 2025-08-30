Bombă la Antena 1! S-a aflat ce meserie are celebra concurentă: imagini wow

Noi controverse în cadrul emisiunii Mireasa! Trecutul uneia dintre concurentele sezonului 12 ale show-ului matrimonial de pe Antena 1 a ieșit la iveală. Se pare că tânăra nu este deloc ceea ce vrea să pară și încearcă să arate o imagine care, în realitate, nu o definește. Ce meserie are, de fapt, aceasta? Află, în articol, toate detaliile!

La începutul lunii august, a debutat sezonul 12 al emisiunii Mireasa. Show-ul matrimonial și-a deschis porțile pentru noi concurenți care își doresc să își cunoască jumătatea. Printre aceștia se numără și Alina Achiței, o tânără în vârstă de 29 de ani. Ea s-a născut la Roman, însă a venit tocmai din Germania pentru a participa la această producție. A fost căsătorită și are o fiică din fostul mariaj.

Ce a ieșit la iveală despre trecutul concurentei de la Mireasa

Alina Achiței, una dintre concurentele noului sezonul Mireasa, ar ascunde un trecut controversat. Tânăra de 29 de ani ar fi activat pe mai multe site-uri pentru adulți, folosind două nume de scenă – Roxana și Dircia.

În ciuda imaginii dezinvolte pe care a arătat-o în filmulețele realizate pentru acele site-uri, în emisiunea de la Antena 1, concurenta ar fi încercat să se prezinte drept o fată timidă, potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele.

„În sezonul 12 al emisiunii Mireasa o regăsim printre concurente pe Alina Achiței, cunoscută însă în anumite medii sub două nume de scenă – Roxana și Dircia. Două nume de scenă, același ‘talent’ expus de la Iași până-n Germania. O simplă căutare online arată că nu este deloc o necunoscută, putând fi găsită pe diverse site-uri dedicate plăcerilor vizuale, într-o zonă de divertisment pentru cunoscători, acolo unde camera de filmat și întâlnirile private se împletesc. Totuși, fata care pe online era vulcan în erupție, în casa Mireasa joacă rolul puștoaicei sfioase. Din tigroaică a ajuns pisicuță mută. O fi tracul de camere? Sau temerea să nu-i iasă trecutul la iveală și să-i explodeze CV-ul în prime-time?”, se arată în postarea făcută de sursa menționată mai sus pe Instagram.

De asemenea, în postare se menționează și un alt detaliu care demonstrează că Alina Achiței a încercat să își ascundă trecutul. Mai exact, concurenta de la Mireasa și-a transformat un tatuaj prin care putea fi ușor recunoscută.

„Un alt detaliu care trădează încercarea de a șterge urmele trecutului este tatuajul transformat stângaci într-un trandafir. Din păcate pentru ea, urmele scrisului de dedesubt rămân încă vizibile, ca un simbol al lucrurilor pe care le vrei uitate, dar care nu dispar chiar atât de ușor, fiindcă internetul are memorie lungă”, a mai transmis sursa menționată anterior.

