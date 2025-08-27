Concurenta de la Mireasa care are o burtică suspectă! Fanii sunt convinși că e însărcinată, dar producătorii tac mâlc

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa a luat startul, iar deja numeroase semene de întrebare se ridică. Recent, au apărut speculații grave legate de una dintre concurente, dar și de staff-ul echipei de la Antena 1. În centrul controverselor este Costina, concurenta despre care se speculează că ar fi însărcinată. Acum par să apară și „dovezi” în acest sens. Detaliul care i-a pus pe mulți pe gânduri.

Recent, pagina Viperele Vesele, cunoscută pentru dezvăluirile făcute despre emisiunea Mireasa, a aruncat bomba. Au fost făcute dezvăluiri tulburătoare despre concurenta Costina. Potrivit Viperelor Vesele, bruneta ar fi însărcinată, iar mai grav este că se sugerează faptul că sarcina ar fi fost concepută în Grecia, chiar în timpul filmărilor, cu un angajat al echipei de la Buftea.

Concurenta de la Mireasa care are o burtică suspectă

Mai mult, Viperele Vesele mai susțin că producătoare emisiunii ar ști despre întreaga situație, însă nu a acționat în niciun fel. Acest subiect controversat a fost îndelung dezbătut de fanii emisiunii și numeroase speculații au apărut pe marginea luni.

Ei bine, acum, Viperele Vesele vin cu o nouă bombă. În continuare informațiilor pe care le-au lansat au venit și cu „dovezi”. Într-o postare recentă a paginii sunt prezentate câteva fotografii cu Costina, iar accentul este pus pe burtica suspectă a acesteia.

„Concurenta Costina de la Mireasa ne oferă un spoiler vizual, afișând o burtică în progres. Însă, producătoarea Monica Ropotă refuză leacurile noastre băbești propuse pentru elucidarea misterului și alege să ţină telespectatorii în suspans. Cine ştie, poate ne pregătește o surpriză cu un „gender reveal” în direct”, se arată în postarea Viperelor Vesele, care este însoțită și de fotografii.

Rămâne de văzut dacă aceste speculații sunt adevărată sau nu și cum va acționa echipa de la Antena 1 în cazul în care se confirmă. Cert este că, în doar câteva săptămâni, Costina a ajuns să fie unul dintre cele mai discutate personaje ale sezonului. De la acuzațiile de violență împotriva lui Ionuț, la sărutul cu Dian și la declarațiile emoționante despre trecut, iar acum la suspiciunile legate de o posibilă sarcină.

