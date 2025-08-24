Nuntă în familia Mireasa! Câștigătorii sezonului 9 s-au căsătorit religios: primele imagini de la eveniment

După o perioadă în care și-au construit viața pas cu pas, Delia și Liviu, câștigătorii sezonului 9 din „Mireasa”, au făcut, în sfârșit, pasul cel mare. Cei doi au ajuns în fața altarului și și-au unit destinele și au spus cel mai important „Da” din viața lor. După cununia religioasă a urmat și petrecerea.

Povestea de dragoste dinte Delia și Liviu a început pe micile ecrane, și a continuat și departe de acestea. Cei doi s-au căsătorit civil în luna iulie a anului trecut, iar de atunci și până acum au locuit o vreme în Marea Britanie. Ieri, însă, pe 23 august 2025, Delia și Liviu au spus „Da” în fața lui Dumnezeu, revenind în România pentru a face nunta.

Delia și Liviu s-au căsătorit

Evenimentul religios a fost organizat în județul Bistrița-Năsăud, iar atmosfera a fost una de poveste. Delia a atras toate privirile într-o rochie spectaculoasă, stil prințesă, accesorizată cu un corset strălucitor și umeri căzuți, completată elegant de un voal lung și un buchet rafinat din cale albe.

Nici Liviu nu s-a lăsat mai prejos și a apărut într-un costum clasic, negru, cu un croi impecabil, care l-a pus în valoare. Cei doi au trăit momente emoționante în timpul cununiei, iar emoțiile au continuat și la petrecerea ce a urmat.

Dansul mirilor a deschis oficial seara, iar cei doi au plutit pe ringul de dans, în aplauzele invitaților. Seara a continuat cu apariția unor dansatori care au întreținut atmosfera, iar petrecerea a durat până dimineață.Printre invitați s-au numărat și Laura și Mihai, câștigătorii sezonului 10 Mireasa, care urmează să fie cununați, anul viitor, chiar de către Delia și Liviu.

Deși în prezent locuiesc în Marea Britanie, Delia și Liviu au planuri serioase legate de viitor. Cei doi intenționează să investească premiul câștigat în achiziționarea unei case, excluzând din start varianta de a rămâne chiriași pentru mult timp.

„Cu banii câștigați vrem să dăm avansul unei case, căci în orice parte a lumii să locuiești într-o casă este un plus, pentru că nu ai de plătit o chirie, nu arunci niște bani pe fereastră și ăsta e scopul principal pentru noi, o să ne luăm o casă”, spunea Liviu, potrivit spynews.ro.

Foto: Instagram