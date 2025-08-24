Panică la o nuntă din Râmnicu Vâlcea. S-au tras mai multe focuri de armă în mașina în care se afla mireasa

Sâmbătă după-amiază a avut loc un incident care a creat panică în centrul orașului Râmnicu Vâlcea. În mașina în care se afla mireasa ce urma să coboare la restaurant pentru petrecere s-au tras mai multe focuri de armă.

Deși se așteptau să fie cea mai frumoasă zi din viața sa, a avut parte de un momente neașteptat, ce a creat multă panică în jur. Înainte de începerea evenimentului, un bărbat de 30 de ani a tras cu un pistol de tip airsoft asupra mașinii în care se afla mireasa. Speriată, femeia a apelat imediat la numărul unic de urgență 112, iar echipajele de poliție au intervenit rapid. Suspectul a fost imobilizat și condus la sediul Poliției pentru audieri, autoritățile continuând investigațiile pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestui gest șocant.

Martorii aflați în zonă au povestit că totul s-a petrecut extrem de repede, iar sunetul focurilor a creat confuzie și teamă în rândul oamenilor. Înainte de a trage, bărbatul a spus câteva replici legate de un posibil război, apoi a folosit arma de tip airsoft, care nu necesită autorizație.

Nu au fost victime în urma împușcăturilor

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar intervenția promptă a polițiștilor a împiedicat ca incidentul să ia o turnură mai gravă. În continuare se fac cercetări pentru a afla ce l-a determinat pe bărbat să tragă cu arma. Mireasa aflată în mașină nu a cerut ordin de protecție.

„În data de 23 august, în apropierea restaurantului Ramada, a avut loc un incident care a creat panică. O persoană de sex feminin a apelat numărul unic de urgenţă 112, sesizând faptul că un bărbat necunoscut ar fi tras două focuri de armă asupra autoturismului în care se afla. La scurt timp după apel, poliţiştii au intervenit prompt, reuşind identificarea şi imobilizarea suspectului. Acesta a fost condus la sediul Poliţiei municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor”, se arată în comunicatul IPJ Vâlcea.

