Un cântăreț devenit celebru pentru cântecele sale despre bandele de traficanți de droguri din Mexic a fost împușcat mortal

Cântărețul mexican Ernesto Barajas, care a devenit cunoscut pentru piesele în care celebra activitatea cartelurilor de droguri din țara sa, a fost împușcat mortal marți seara.

Incidentul s-a produs într-un oraș din vestul țării, într-o parcare, a anunțat Poliția din Mexic. Ernesto Barajas, un cântăreț al grupului Enigma Norteno, care are patru milioane de ascultători lunar pe Spotify, a fost împușcat mortal în orașul Zapopan din statul Jalisco.

El s-a numărat printre interpreții așa-numitelor „narco-corridos”, un subgen controversat al muzicii regionale care celebrează isprăvile cartelurilor de droguri uciși de autorități în ultimele luni. În luna mai, cinci membri ai grupului Fugitivo au fost uciși de presupuși traficanți de droguri în statul Tamaulipas. Cadavrele lor au fost găsite la câteva zile după ce familiile lor au reclamat că au primit cereri de răscumpărare.

Poliția a transmis că doi bărbați l-au abordat pe Barajas cu motocicleta într-o parcare, marți, și au deschis focul asupra lui. Un alt bărbat a murit în atac, iar o femeie a fost rănită la picior, au declarat autoritățile locale.

Repertoriul trupei Enigma Norteno include o melodie dedicată lui Nemesio Rubén „El Mencho” Oseguera Cervantes, liderul cartelului CJNG, una dintre cele mai mari organizații de trafic de droguri din Mexic. Guvernul SUA a oferit o recompensă de 15 milioane de dolari pentru informații care duc la capturarea lui El Mencho.

Grupul are și o piesă numită „Los Chapitos”, după fiii notoriului baron al drogurilor Joaquin „El Chapo” Guzman, care în prezent este închis pe viață în Statele Unite. Los Chapitos sunt cunoscuți după pentru folosirea unor metode inedite de tortură împotriva rivalilor lor, în timp ce unele dintre victimele lor au fost „hrănite vii sau moarte tigrilor”, potrivit unui rechizitoriu publicat de Departamentul de Justiție al SUA.

Grupurile criminale mexicane plătesc muzicieni pentru a compune și interpreta melodii care le glorifică faptele, notează CBS News. Mass-media mexicană a declarat că Barajas a primit amenințări din partea CJNG în trecut.

Mai multe regiuni din țară au interzis „narco-corridos”, ceea ce a stârnit recent o revoltă în timpul unui concert, după ce un cântăreț a refuzat să interpreteze unele dintre cele mai populare melodii ale sale. În ultimele luni, Administrația Trump a revocat vizele unui număr mare de artiști cunoscuți pentru acest gen de muzică. În luna mai, celebra trupă Grupo Firme din nordul Mexicului, care a luat măsuri pentru a se distanța de această controversă, a anunțat că va trebui să anuleze un concert în California, deoarece vizele membrilor săi au fost suspendate.

