Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și simplu crudă!”

Fanii Familiei Regale britanice au acuzat-o pe Meghan Markle că o „copiază” pe Kate Middleton, Prințesa de Wales, după anunțul potrivit căruia al doilea sezon al show-ului „With Love, Meghan” va include o ediție specială de Crăciun.

Imediat, fanii au comparat ediția specială pregătită de Meghan pentru show-ul ei de pe Netflix cu evenimentele festive create de Kate Middleton cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Printre acestea se numără colaborarea ei din 2019 cu Mary Berry pentru un program culinar, dar și concertul ei anual de colinde, intitulat Royal Carols: Together At Christmas, care este de obicei difuzat pe ITV1 pe 24 decembrie, arată Daily Mail.

Reprezentanții lui Meghan și Harry au anunțat că ducele și ducesa au semnat un nou „acord multianual pentru proiecte lor cu Netflix, document care a fost descris ca o „retrogradare” a contractului lor anterior cu compania.

Meghan Markle, acuzată că încearcă să o întreacă pe Kate Middleton

Meghan Markle a fost etichetată drept „crudă” de critici, pe fondul apariției acestor informații. Aceasta pentru că evenimentul Netflix ar risca să eclipseze concertul tradițional de colinde de Crăciun al Prințesei de Wales.

Proiectul de Crăciun al lui Meghana fost, de asemenea, etichetat ca nefiind „în aceeași categorie” cu inițiativa Prințesei de Wales, care, pe de altă parte, a fost descrisă ca fiind „emoționantă” și „incredibil de specială”.

Acordul, care prelungește parteneriatul de cinci ani al lui Meghan cu gigantul de streaming, garantează că aceasta va lansa viitorul său program special de Crăciun pe Netflix în decembrie anul acesta.

Cu toate acestea, având în vedere că prințesa Kate organizează de obicei un concert de colinde cam în aceeași perioadă, criticii văd lansarea pe Netflix ca pe o mișcare nefericitădin partea Ducesei de Sussex.

„Aceasta este exact genul de mișcare crudă și urâtă care o va defini pe Meghan”, a declarat o sursă pentru Radar Online.

Noua înțelegere a fost criticată și de expertul regal Hugo Vickers, care a scris biografii ale multor personalități ale secolului XX, inclusiv a regretatei Regine Elisabeta.

