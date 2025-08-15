Acasă » Știri » Știri externe » Serghei Lavrov, apariție neobișnuită la întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Ce scrie pe puloverul ministrului rus de Externe

Serghei Lavrov, apariție neobișnuită la întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Ce scrie pe puloverul ministrului rus de Externe

De: Daniel Matei 15/08/2025 | 14:19
Sursa foto: Profimedia

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a venit în Alaska pentru a participa la întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Deși prezența sa este una absolut normală, modul în care șeful diplomației ruse s-a îmbrăcat a fost cel care a atras atenția.

Mai exact, Lavrov a sosit la reuniune îmbrăcat într-un pulover pe care era scris, cu litere mari, roșii, „URSS”, gest văzut de unii analiști ca fiind o sfidare la adresa părții americane.

Lavrov va face parte din delegația Kremlinului la Anchorage, acolo unde Trump și Putin vor discuta despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina.

Puloverul alb al lui Lavrov a fost ascuns cu grijă sub o vestă neagră, se arată într-un videoclip postat pe X, fiind vizibile doar literele din mijloc, „CC”, potrivit Politico.

Serghei Lavrov, un fan al URSS

Actualul regim rus a exploatat în mod repetat nostalgia URSS pentru a-și urmări obiectivele politice și expansioniste, potrivit experților, Putin numind destrămarea Uniunii Sovietice drept „cea mai mare catastrofă politică” a secolului al XX-lea într-un discurs din 2005.

Nostalgia Moscovei față de trecut a fost, de asemenea, frecvent legată de specialiști de invazia Ucrainei din 2022 și de războiul care a urmat, pe care Trump speră să-l încheie în urma discuțiilor de vineri.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, îl primește vineri, în Alaska, pe omologul său rus, Vladimir Putin, iar cei doi ar urma să discute, printre altele, despre războiul început de Putin în Ucraina acum mai bine de trei ani.

Casa Albă a anunțat că președintele Trump va încerca toate modalitățile de oprire a războiului „brutal” din Ucraina, precizând că obiectivul summitului din Alaska este de a fi observată direct atitudinea președintelui rus, Vladimir Putin, după care Washingtonul va stabili opțiunile.

Trump și Putin vor avea întâlnirea din Alaska vineri, la ora 19:00 GMT (ora 22:00, ora României, n. red.). Potrivit consilierului de politică externă al lui Vladimir Putin, Iuri Ușakov, vor fi abordate și „sarcinile mai ample de asigurare a păcii și securității”, precum și alte subiecte internaționale și regionale de actualitate. În urma discuțiilor, președinții Rusiei și Statelor Unite vor susține o conferință de presă comună, a adăugat Ușakov.

×