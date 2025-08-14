Rusia ar fi distrus mai multe fabrici de rachete din Ucraina. Moscova spune că a lovit inclusiv sisteme Patriot primite de la statele occidentale

Ministerul rus al Apărării a transmis joi că forțele sale au atacat cu rachete și drone o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor și întreprinderi producătoare de combustibil pentru rachete din Ucraina. Atacul ar fi avut loc luna trecută, însă anunțul a fost făcut abia acum.

De asemenea, forțele ruse ar fi distrus o serie de sisteme occidentale de apărare antirachetă, inclusiv lansatoare Patriot și sisteme în regiunile Dnipropetrovsk și Sumî, sisteme care fuseseră desfășurate pentru a apăra uzinele, a precizat Ministerul, citat de Reuters.

Rusia ar fi distrus fabrici de rachete din Ucraina

„O încercare a regimului de la Kiev, împreună cu partenerii săi occidentali, de a organiza producția de rachete pentru a efectua atacuri în adâncul teritoriului Federației Ruse a fost dejucată”, se arată în comunicatul în acest sens transmis de Ministerul Apărării de la Moscova, mai arată sursa citată.

Între timp, întâlnirea dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin, care urmează să aibă loc vineri în statul american Alaska, provoacă îngrijorare la Kiev.

Aceasta după ce Donald Trump a dat de înțeles în repetate rânduri că ar urma să solicite Ucrainei ca, în schimbul încetării focului, să cedeze Mosovei teritoriile deja ocupate de forțele Armatei ruse, inclusiv Peninsula Crimeea.

Deși a fost respinsă categoric de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și criticată de liderii europeni, ideea nu a fost abandonată în mod oficial până acum. În acest context, Ucraina privește cu îngrijorare summitul anunțat pentru vineri, în Alaska, între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin.

Este prima întâlnire dintre cei doi de la începutul invaziei ruse din 2022, iar Trump a declarat că negocierile vor viza un „schimb de teritorii” între Kiev și Moscova, „în beneficiul ambelor părți”, după cu arată GÂNDUL.RO.

Între timp, premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat miercuri că Rusia dorește să includă subiectul reducerii prezenței trupelor NATO în orice conversație despre viitorul Ucrainei.

„Auzim în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în conversațiile despre viitorul Ucrainei. De aceea este atât de important să construim un grup puternic și unit de state, atât în relația cu Rusia, cât și în relația cu aliați precum SUA”, a spus Tusk, citat de Reuters.

