Doliu în muzică! A fost găsit mort în casă, după ce a fost împușcat. Avea doar 33 de ani

Tevin Hood, un rapper din statul american Georgia, a murit în urma unui atac. Din primele informații, se pare că rapper-ul, cunoscut sub numele de T-Hood, a fost împușcat în casa sa din Snelville, iar ancheta în acest caz este în curs de desfășurare.

Poliția locală a fost informată telefonic despre atacul care s-a produs vineri, iar mai muți agenți s-au deplasat la fața locului, unde l-au găsit împușcat pe artistul în vârstă de 33 de ani, arată TMZ.

Echipajele sosite la fața locului i-au acordat primele măsuri de ajutor acestuia și l-au transportat la spital, dar, din păcate, artistul a murit la spital din cauza gravității rănilor suferite, mai arată presa de peste Ocean. Autoritățile spun că o persoană a fost reținută în legătură cu atacul armat se află în custodia Poliției. Polițiștii investighează cazul ca fiind o omucidere, deși motivul atacului armat este neclar în acest moment.

A murit rapper-ul T-Hood

Mama lui T-Hood, Yulanda, a confirmat că fiul ei a fost persoana împușcată în acest atac. Ea neagă informațiile potrivit cărora la domiciliul artistului ar fi avut loc o petrecere în acel moment.

T-Hood era foarte unoscut pe scena rap din Statele Unite, lansând piese precum „READY 2 GO”, „Big Booty” și „Perculator”. Ultima postare a lui T-Hood pe Instagram a avut loc acum aproximativ o săptămână.

Tot luni, publicul american a aflat trista veste că Bobby Whitlock, care a fondat trupa Derek & the Dominos alături de Eric Clapton, a murit. Managerul său, Carol Kaye, a transmis că acesta a decedat duminică dimineață, „după o scurtă boală”.

Artistul a murit acasă, în Texas, înconjurat de familie, după cum informează site-ul TMZ. Familia acestuia urmează să deschidă un cont în care fanii artistului pot să doneze bani, mai informează publicația.

Soția sa, Coco Carmel Whitlock, a vorbit pentru publicația americană despre drumul lui Bobby Whitlock de la sărăcie la succes.

Whitlock este cel mai cunoscut pentru co-fondarea trupei blues rock Derek & the Dominos în 1970 alături de Eric Clapton și pentru contribuția sa importantă la albumul lor „Layla & Other Assorted Love Songs”. Cu toate acestea, Bobby și-a lăsat amprenta asupra industriei muzicale cu mult înainte.

