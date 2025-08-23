Ispita Lala de la Insula Iubirii, nuntă și botez în aceeași zi! Primele imagini de la dublul eveniment

Larisa Mârtan, cunoscută publicului drept Lala, a făcut un pas important în viața ei. Fosta ispită din sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii a îmbrăcat rochia de mireasă și a ajuns în fața altarului. Ziua de 23 august a fost cu adevărat specială pentru ea, pentru că, pe lângă cununia religioasă, a avut loc și botezul fiicei sale.

Lala a devenit cunoscută publicului larg în urma participării la Insula Iubirii, unde a atras atenția cu frumusețea ei și talentele de a ispiti. După experiența din Thailanda, tânăra s-a cumințit, schimbându-și radical viața. Și-a întemeiat o familie, a devenit mamă și acum a făcut pasul cel mare alături de partenerul ei, Radu.

Ispita de la Insula Iubirii, botez și nuntă în aceeași zi

La începutul acestui an, Larisa Mârtan le dădea urmăritorilor săi o veste mare și anunța că s-a căsătorit civil. Mai mult, chiar înainte de Crăciun, ea a împărtășit vestea că este însărcinată, iar câteva luni mai târziu a venit pe lume micuța Hazel. Nașterea fetiței a schimbat totul pentru Lala, care se declară mămică cu normă întreagă și trăiește fiecare moment alături de familia ei.

Astăzi, 23 august, Larisa și Radu au mers la biserică, unde și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Evenimentul a fost cu atât mai emoționant cu cât, în aceeași zi, micuța Hazel Maria a fost creștinată. Dublul prilej de sărbătoare a adunat familia și prietenii într-o zi care a fost cu totul specială pentru fosta ispită.

În ziua cea mare, Lala a strălucit în rochia albă de mireasă. Ținuta spectaculoasă, cu volănașe fine, mâneci bufante și croi care îi punea în evidență silueta, i-a scos la iveală eleganța și trăsăturile. Lala a accesorizat rochia de mireasă cu un voal lung, bijuterii delicate și un buchet superb din bujori albi.

Primele imagini de la nuntă au apărut deja în mediul online, iar fanii au fost impresionați. Lala a primit numeroase complimente și mesaje de felicitare din partea urmăritorilor.

Alături de ea au fost și câteva dintre fostele colege de la Insula Iubirii, care au venit să-i fie aproape într-un moment atât de important. Printre ele se numără Anamaria Vaida, Mădălina Maricuț și Maria Tebieș. După slujba religioasă și botez, invitații au mers direct la petrecere, acolo unde atmosfera a fost una plină de emoții, muzică și dans.

Deși relația dintre Larisa și Radu a început de relativ puțin timp, cei doi au demonstrat că sunt un cuplu solid. Ziua de 23 august 2025 rămâne, fără îndoială, una memorabilă pentru fosta ispită de la Insula Iubirii, care a radiat de fericire alături de soț și de micuța Hazel.

Foto: Instagram