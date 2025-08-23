Acasă » Știri » Când are loc Finala Insula Iubirii 2025, de fapt. Data exactă la care se va difuza ultimul episod din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1

Când are loc Finala Insula Iubirii 2025, de fapt. Data exactă la care se va difuza ultimul episod din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1

De: Redacția CANCAN 23/08/2025 | 10:14
Când are loc Finala Insula Iubirii 2025, de fapt. Data exactă la care se va difuza ultimul episod din sezonul 9 al emisiunii de la Antena 1
Când are loc finala Insula Iubirii / FOTO: Antena 1
„Insula Iubirii 2025” se apropie de final, iar tensiunile dintre concurenți ating cote maxime. Cele cinci cupluri aflate în Thailanda au fost puse față în față cu cele mai grele provocări din viațile lor. Ultimele trei episoade, difuzate pe 1, 2 și 3 septembrie, vor arăta cine reușește să plece acasă alături de partener și cine cedează tentațiilor.

Fanii emisiunii sunt nerăbdători să afle ce se va întâmpla cu cuplurile din sezonul 9: Ella Vișan și Andrei Lemnaru, Maria și Marius Avram, Ionela Coșa și George, Cristian Pungă și Francesca, dar și Marian Grozavu și Bianca Dan. Toate poveștile trăite în Thailanda ridică întrebarea dacă dragostea va rezista sau tentațiile vor fi mai puternice, chiar și în ultimele zile.

Concurenții, la un pas de finală

Unul dintre cele mai urmărite momente este cel dintre Andrei Lemnaru și Ella Vișan. Relația lor părea solidă, iar cei doi au planuit nunta pentru luna septembrie 2025, însă totul a fost pus sub semnul întrebării după noaptea pasională pe care concurenta a petrecut-o alături de ispita Teo Costache. Publicul așteaptă să vadă dacă bărbatul va găsi puterea să o ierte sau dacă povestea lor se încheie aici.

Și Maria Avram a atras atenția, după ce a cedat farmecelor ispitei Cătălin, stârnind dezamăgirea soțului ei, Marius, care nu se aștepta la o astfel de trădare.

În același timp, tensiunile cresc și între Bianca Dan și Marian Grozavu. Concurenta s-a apropiat vizibil de ispita Mattia Carnessali, iar gesturile lor nu au trecut neobservate. Marian a declarat că nu este dispus să ierte dacă iubita lui va depăși vreo limită, însă, la rândul său, petrece timp cu ispita Teodora, alături de care pare să aibă o conexiune tot mai bună.

Finalul acestui sezon promite dezvăluiri neașteptate și decizii surprinzătoare. Publicul va afla în episoadele difuzate pe 1, 2 și 3 septembrie la Antena 1, cine va pleca împreună și cine va alege un nou început, departe de partenerul alături de care a intrat în competiție.

