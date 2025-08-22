Acasă » Știri » A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de ispita supremă de la Insula iubirii 2025

A încălcat grav contractul cu Antena 1! Secretul divulgat de ispita supremă de la Insula iubirii 2025

De: Irina Rasoveanu 22/08/2025 | 08:46
Oana Monea și Teo Cosmin sunt ispitele supreme ale acestui sezon/ Sursa foto: Antena 1
Situație neașteptată la Antena 1! Ispita supremă de la Insula iubirii 2025 a încălcat grav contractul cu postul de televiziune. Acesta a divulgat un secret pe care trebuia să îl țină ascuns până la terminarea show-ului. Află, în articol, toate detaliile!

Oana Monea, căci despre ea este vorba, s-a întors la Insula Iubirii, având rolul de ispită supremă. Aceasta și-a făcut apariția la brațul lui Teo Costache. Blondina a mai participat și în sezoanele 6 și 7, așa că nu este deloc străină de formatul emisiunii. Nu a stat degeaba în emisiune și l-a cucerit pe Marius, însă a dat-o în bară în timpul difuzării show-ului.

Ce secret a divulgat Oana Monea, ispita supremă de la Insula iubirii 2025

Recent, Oana Monea, în vârstă de 34 de ani, și-a luat fanii prin surprindere cu o postare neașteptată pe rețelele de socializare. Mai mult decât atât, se pare că imaginile publicate reprezintă o încălcare gravă a contractului cu Antena 1.

Mai exact, ispita supremă s-a afișat alături de un bărbat, care pare să fie iubitul ei. Deși nu i-a dezvăluit identitatea, conform contractului, ispitele nu au voie să apară public alături de parteneri înainte de terminarea sezonului. Le este interzis să dezvăluie orice aspect al vieții amoroase până la încheiere.

Ei bine, Oana Monea nu a ținut cont de acest aspect atunci când a plecat cu iubitul în vacanță, în Barcelona. Pe lângă imaginile în ipostaze tandre, ispita emisiunii de la Antena 1 a scris „Te iubesc” pe una dintre fotografii, semn că relația este una cât se poate de serioasă.

Oana Monea s-a afișat cu iubitul/ Sursa foto: Instagram

Oana Monea, veterană în testul fidelității de la Antena 1, și-a făcut apariția ” cu surle și trâmbițe”, moment în care toți concurenții au rămas cu gurile căscate. Aceasta a mărturisit că s-a întors la Insula Iubirii cu inima deschisă și a dat de înțeles că vrea să își găsească jumătatea.

„M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% naturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”, a spus Oana Monea la Insula Iubirii.

Citește și: CANCAN.RO detonează bomba! Oana Monea s-a “iubit” cu Alin Simoiu, după ce au ruinat un cuplu la Insula iubirii, dar… A lăsat-o cu ochii-n soare!

