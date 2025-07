Cine sunt ispitele supreme de la Insula Iubirii 2025. Concurenții au crezut că NU văd bine: ”M-am întors cu inima deschisă”

Marți, 22 iulie 2025, a avut loc cea dea doua ediție a sezonului 9 de la Insula iubirii. Cuplurile au fost numai ochi și urechi la ispitele feminine și masculine, însă două dintre ele au primit titlul de ispite supreme. Concurenții au rămas uimiți când au văzut alături de cine își vor petrece următoarele 21 de zile.

În cea de-a doua edițiea a sezonului 9 de la Insula iubirii cele 5 cupluri au așteptat cu sufletul la gură să cunoască ispitele feminine și masculine alături de care își vor petrece următoarele 21 de zile. Insula din Thailanda a dat în clocot când ispitele supreme și-au făcut apariția.

Prezentarea ispitelor sezonului 9 de la Insula iubirii a marcat un moment de neuitat în istoria showului. Atât fetele, cât și băieții au văzut împreună alături de cine își vor petrece cele trei săptămâni în Thailanda. După ce ispitele masculine și feminine s-au prezentat în fața concurenților, Radu Vâlcan le-a pregătit concurenților o surpriză și a invitat în scenă ispitele supreme. Toți au rămas fără cuvinte.

Este vorba despre Oana Monea, veterană în testul fidelității de la Antena 1 și Teodor Costache, alias Teo – care nici el nu este nou în peisajul din Thailanda – sunt ispitele supreme din sezonul 9 de la Insula iubrii. Cei doi și-au făcut apariția ” cu surle și trâmbițe”, moment în care toți concurenții au rămas cu gurile căscate.

OANA MONEA: ”M-am întors la Insula iubirii cu inima deschisă. Vreau să fiu mai relaxată, mai naturală, vreau să mă bucur de absolut orice. Dacă va fi să am o interacțiunea, îmi doresc să fie 100% anturală, nu îmi mai doresc să ispitesc doar ca cineva să își facă testul, iar la sfârșit să îi spun că eu am fost doar o ispită”

TEO: ”Am ales să revin la Insula iubirii deoarece aici am cunoscut oameni interesanți și am trăit clipe intense. Sunt dornic să trăiesc din nou tot ceea ce am trăit sezonul trecut. Sunt aici pentru a le ajuta pe fete să afle adevărul despre ele, despre relația lor. Fetelor, vă sfătuiesc să trăiți și voi intens, pentru că doar așa veți găsi răspunsurile la toate întrebările. Cred în acea chimie care poate să-ți schimbe viața și să îți aducă ceea ce ai nevoie.”