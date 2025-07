Primul concurent de la Insula Iubirii care și-a înșelat soția! Aceasta a aflat imediat: „EA a fost la noi în casă”

Fanii au urmărit cu sufletul la gură prima ediție a sezonului 9 Insula Iubirii. Deși s-a difuzat doar o mică o parte din ceea ce urmează, au ieșit deja la iveală mai multe picanterii din relațiile celor 5 cupluri. A fost dat de gol și primul concurent care și-a înșelat soția. Ea a aflat imediat! Află, în articol, toate detaliile!

Luni seara, 21 iulie 2025, de la 20:30, a avut premiera emisiunea prezentată de Radu Vâlcan. Până la miezul nopții, telespectatorii s-au putut bucura de show-ul lor preferat. Sezonul 9 a adus în fața oamenilor cinci noi cupluri care își vor testa relația și vor trebui să facă față celor 10 ispite feminine și celor 10 ispite masculine. Mulți dintre concurenți au trecut prin provocări și acasă, iar acum vor să își testeze încrederea.

Maria și Marius Avram sunt unul dintre cele cinci cupluri care au acceptat provocarea de la Insula Iubirii. De asemenea, sunt singurii căsătoriți din emisiune. Cei doi formează un cuplu de 11 ani și locuiesc în Anglia, iar de-a lungul timpului au trecut prin mai multe provocări.

Totuși, cel mai greu moment a fost infidelitatea lui Marius. Atunci, Maria a fost la un pas de a divorța. La acea vreme, concurenta trecea printr-o perioadă dificilă pentru că fratele ei se afla în spital. Soțul nu a ținut cont de acest aspect, îndreptându-și atenția către altă femeie. Nu era străină, ci făcea parte din cercul lor de prieteni.

„Era omul în care am avut cea mai mare încredere din toate punctele de vedere. Persoana cu care el a făcut lucrurile astea era din cercul lui de prieteni. Știa că suntem căsătoriți. A fost la noi în casă, de ziua mea. Am simțit că ceva nu este în regulă. Eu treceam printr-o perioadă destul de dureroasă, fratele meu era în spital și nu era tocmai ok. Am văzut că se întâmplă ceva, dar nu puteam să mă preocup atunci și de el. Fratele meu era pe moarte și preferam să-i acord mai multă atenție.

Ulterior am pus mai multe întrebări și îmi făcusem un scenariu, el mi-a spus că sunt nebună. Am mers pe instinctul feminin și am intrat în telefonul lui, cu acordul lui și era un apel video de 47 de minute, el îmi spusese că e banca. L-am întrebat de ce e apel video și atunci s-a albit la față. Atunci am salvat numărul de telefon pe WhatsApp și am văzut toate conversațiile. La un moment dat chiar voiam să divorțăm. (…) În primă fază a negat, apoi am aflat tot”, a povestit Maria.