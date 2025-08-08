CANCAN.RO detonează bomba! Oana Monea s-a “iubit” cu Alin Simoiu, după ce au ruinat un cuplu la Insula iubirii, dar… A lăsat-o cu ochii-n soare!

După ce v-am dezvăluit ce ispite s-au cuplat între ele sezonul acesta, CANCAN.RO detonează altă bombă! Am aflat cu cine s-ar fi iubit Oana Monea, după ce i-a luat mințile lui Marius, iubitul Biancăi Giurcă, din sezonul șapte! N-a rămas cu bărbatul căruia i-a ruinat relația, ci a plecat acasă cu o… ispită! Și încă ce ispită!

Oana Monea este deja la a treia sa participare ca ispită la Insula Iubirii și, pare-se, face câte o victimă de fiecare dată. După Sebastian și Marius din sezoanele trecute, anul acesta, blondina pare că l-a înnebunit pe Marius, soțul Mariei. CANCAN.RO v-a dezvăluit că soția înșelată ar fi agresat-o fizic pe ispită, după finalizarea filmărilor. Detalii despre scandalul din Phuket, AICI.

Acum, vă dezvăluim alte detalii foooarte interesante despre ispita supremă a sezonului nouă din Insula Iubirii!🔥 După ce l-a vrăjit pe Marius, iar el a dat-o uitării pe Bianca Giurcă, Oana i-a dat papucii bărbatului, așa cum era de așteptat. Când a revenit în țară însă, Oana n-a vrut să rămână singurică!

Oana Monea, părăsită de Alin Simoiu?!

Așa se face că s-ar fi orientat rapid către un alt coleg de emisiune, ispită și el, că, deh, ispită la ispită trage! Oana Monea s-ar fi cuplat, așadar, cu nimeni altul decât… Alin Simoiu! Faza și mai amuzantă este că Alin, la rândul său, a făcut-o pe Bianca Giurcă să pice în ispită. Așadar, după ce amândoi au contribuit la ruinarea relației Bianca-Marius, Oana și Alin și-au dat frâu liber sentimentelor! Ambii le-au spus ”adio” concurenților pe care i-au vrăjit și și-au văzut de viața lor… împreună!

Sursele CANCAN.RO susțin că Alin ar fi mers acasă la Oana, la Constanța, preț de câteva zile. Lucrurile n-au fost tocmai roz, însă, iar relația s-ar fi consumat rapid. După câteva zile de conviețuire, bărbatul și-ar fi dat seama că blondina nu este pe gustul lui așa cum a crezut inițial.

Alin Simoiu ar fi părăsit-o pe Oana. /Foto: Social MediaAșa se face că, într-o dimineață, Alin Simoiu și-ar fi făcut bagajele pe ascuns și ar fi părăsit-o pe Oana Monea. Se pare că dezastrul se poate întâmpla chiar și pentru ispita supremă! Când s-ar fi trezit, Alin ar fi fost deja departe și în drum către București. Supărată și cu inima frânta că a fost abandonată într-un asemenea stil, blondina i-ar fi dat nenumărate mesaje, ar fi insistat și ar fi vărstat lacrimi amare. Cu orgoliul rănit, aceasta ar fi încercat orice ca să remedieze situația, dar, spun apropiații, Alin ar fi rămas de neclintit.

Așadar, povestea celor doi ispite s-ar fi încheiat rapid, lăsând-o pe tânăra de la Antena 1 cu lacrimi în ochi și inima sfâșiată de durere. Totuși, se pare că și-a revenit rapid, iar acum este din nou pregătită să frângă și ea alte inimi la rândul său!

Ce spun vechii concurenți și fostele ispite despre noul sezon, cum comentează atitudinea noilor cupluri și pe cine pun la zid, aflați la CANCAN pe Insulă, noua noastră emisiune pe care o puteți urmări în fiecare marți, miercuri și joi, de la ora 19:00, pe Youtube, Facebook și Tik Tok. De trei ori pe săptămână, foștii participanți vin să dezbată fiecare episod! 🔥

NU RATA: CANCAN pe Insulă, o nouă emisiune, de marți până joi, de la 19:00! Vechii concurenți analizează noul sezon și nu iartă nimic! Unde poate fi urmărit noul format!