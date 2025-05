Ispita Lala a născut! Ce semnificație aparte are numele fiicei sale

Familia “Insula Iubirii” s-a mărit cu un nou membru. Ispita Lala a devenit mămică pentru prima oară. Șatena a adus pe lume astăzi o fetiță perfect sănătoasă, căreia i-a pus un nume deosebit.

Fericire mare pentru ispita Lala de la Insula Iubirii. Proaspăta mămică este în al nouălea cer după ce a născut o fetiță de nota 10. Cu toate că nașterea ar fi trebuit să aibă loc la o altă dată, se pare că micuța a fost nerăbdătoare să își cunoască părinții.

Lala ar fi trebuit să nască pe data de 19 mai, însă întâlnirea emoționantă s-a petrecut mai devreme decât se așteptau fericiții părinți.

Tânăra mămică a împărtășit marea veste cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare. Așa cum vă spuneam și în rândurile de mai sus, șatena a ales de ceva vreme numele fiicei sale. Un nume special, cu o semnificație aparte. Mai exact, Hazel.

Numele ales de Lala este destul de rar, însă ispita și-a dorit ca micuța să poarte un nume unic. Semnificația acestuia reprezintă denumirea culorii ochilor, o combinație care se crează între ochii căprui și cei verzi, de altfel și culoarea pe care o au ochii mămicii.

Șatena trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, iar de Ziua Îndrăgostiților, cei doi s-au căsătorit civil. Se pare că partenerul de viață a fostei ispite a vrut cu tot dinadinsul să asiste la naștere, fiind, de atfel, foarte atent pe tot parcursul sarcinii cu soția sa. Fosta ispită s-a confruntat cu ceva probleme pe parcursul sarcinii.

„Ce să vezi, am ajuns la spital, am intrat și m-am dus către secția unde trebuia să mă interneze. Când să intru, m-a luat o stare de super agitație și chiar nu îmi doream să fac asta, așa că m-am întors către poartă în următoarele 2 secunde și am plecat spre casă. Dacă nu mă simt bine într-un loc, nu am ce căuta acolo. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să nasc la privat.”, este mesajul postat de Lala pe contul ei de Instagram.