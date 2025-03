Ispita Lala de la Insula Iubirii, de urgență la spital înainte să nască. Cu ce probleme se confruntă

Lala, fosta ispită de la Insula Iubirii se pregătește să nască, dar a fost nevoită să ajungă la doctor din cauza unor complicații. Șatena a mărturisit prin ce a trecut, dar și ce probleme are în sarcină. Iată ce s-a întâmplat!

Ispita Lala a dat vestea că va deveni mămică în urmă cu câteva luni, iar momentul în care își va cunoaște fetița se apropie din ce în ce mai mult. Cu toate că a fost una dintre cele mai apreciate ispite de la insulă, viața Larisei a luat o întorsătură complet neașteptată după întoarcerea din Thailanda. Șatena a ales cu totul alt drum, s-a căsătorit și a aflat că va deveni mamă.

După cum vă spuneam, Lala a fost foarte apreciată în rolul de ispită, astfel că acum are o comunitate semnificativă de fani cărora le împărtășește activitățile sale de zi cu zi și pe care îi ține la curent cu evoluția sarcinii.

Recent, șatena le-a povestit urmăritorilor ei despre un episod prin care a trecut atunci când s-a dus la un spital de stat. Lala a avut nevoie de perfuzii pentru sarcină, dar atunci când a intrat în spital a simțit că ceva nu este în regulă, așa că a plecat.

De asemenea, Larisa a mărturisit că experiențele din spitalele de stat nu i-au creat deloc o impresie plăcută, acesta fiind și motivul pentru care a ales să nască la un spital privat.

„Ce să vezi, am ajuns la spital, am intrat și m-am dus către secția unde trebuia să mă interneze. Când să intru, m-a luat o stare de super agitație și chiar nu îmi doream să fac asta, așa că m-am întors către poartă în următoarele 2 secunde și am plecat spre casă. Dacă nu mă simt bine într-un loc, nu am ce căuta acolo. Acesta este unul dintre motivele pentru care am ales să nasc la privat.”, este mesajul postat de Lala pe contul ei de Instagram.