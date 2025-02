Ispita Lala de la Insula iubirii s-a căsătorit! Rochia ei de mireasă a fost simplă, dar de efect

Larisa Mârtan, cunoscută de la emisiunea Insula Iubirii, este în culmea fericirii! Fosta ispită s-a căsătorit cu Radu, alesul inimii sale. Cei doi au decis să facă marele chiar de Ziua Îndrăgostiților, în data de 14 februarie. Mireasa a strălucit, iar mirele nu s-a lăsat nici el mai prejos.

Larisa Mârtan, cunoscută drept Lala, a fost una dintre ispitele care s-a făcut remarcată la Insula Iubirii. Ea l-a cucerit pe Robert Braia, iar după plecarea acestuia a reușit să îl seducă pe Cornel Luchian. Ei bine, după terminarea emisiunii de pe Antena 1, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Larisa a renunțat la rolul de ispită și a început o relație serioasă. La începutul lunii noiembrie, a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată, iar acum s-a căsătorit.

După Insula Iubirii, Lala și-a schimbat viața complet. Aceasta s-a îndrăgostit iremediabil de un tânăr pe nume Radu. Cei doi sunt extrem de fericiți împreună, mai ales că urmează să devină părinții unei fetițe. Fosta ispită trebuie să nască în curând.

Între timp, Larisa Mârtan și Radu Stoian au decis să facă marele pas. Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului stării civile chiar de Ziua Îndrăgostiților, pe 14 februarie 2025. Ceremonia a fost restrânsă. Mirii au avut alături câțiva apropiați.

Mireasa a ales o rochie simplă, dar a reușit să atragă toată atenția. Fosta ispită de la Insula Iubirii a purtat o ținută de culoare nud, extrem de sexy. Nici mirele nu s-a lăsat mai prejos. Radu a ales un costum foarte elegant.

Larisa Mârtan și Radu sunt în culmea fericirii și abia așteaptă să devină părinți. Cei doi vor avea o fetiță. Se pare că micuța va purta un nume destul de bizar, acesta fiind Hazel. Numele este, de fapt, o culoare de ochi.

„Am fost atât de fericită încât nici nu am putut să țin secret și i-am spus direct și iubitului meu, că noi inițial voiam să facem gender reveal, dar n-am mai putut. În mai ar trebui să nasc, pe data de 27, dar să vedem cum va fi toată această perioadă, se dezvoltă foarte repede și e posibil să se mai schimbe termenul.

Voi naște prin cezariană, e mult mai sigură și pentru trombofilia pe care o am, e mult mai sigur. Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a declarat Lala, potrivit Spynews.ro.