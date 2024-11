L-a sedus pe Cornel, acum a dat vestea fericită! Ispita care a înnebunit-o pe Iustina este însărcinată

Bucurie mare pentru o ispită de la Insula Iubirii. Tânăra s-a făcut remarcată în cadrul show-ului de la Antena 1, unde l-a sedus pe Cornel Luchian, iar acum viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Aceasta a anunțat că este însărcinată.

În urmă cu aproximativ o săptămână, Iustina Loghin a născut o fetiță, pe care a numit-o Ivana Nectaria. Soțul ei a devenit tată pentru a 5-a oară și a fost emoționant până la lacrimi atunci când și-a văzut micuța pentru prima dată. Ei bine, acum, ispita care l-a sedus pe Cornel Luchian a anunțat că este însărcinată. De asemenea, tânăra a publicat o imagine cu ecografia bebelușului din pântec.

Larisa Mârtan, cunoscută drept Lala, a fost una dintre ispitele care s-a făcut remarcată la Insula Iubirii. Ea l-a cucerit pe Robert Braia, iar după plecarea acestuia a reușit să îl seducă pe Cornel Luchian.

Ei bine, după terminarea emisiunii de pe Antena 1, viața ei a luat o întorsătură neașteptată. Larisa a renunțat la rolul de ispită și a început o relație serioasă. În urmă cu doar câteva săptămâni, tânăra anunțat că formează un cuplu cu un polițist.

Se pare că relația a avansat destul de rapid pentru că ispita de la Insula Iubirii a mărturisit că va deveni mamă pentru prima dată. Tânăra a făcut anunțul pe pagina ei de Instagram. Ea a publicat o imagine cu ecografia bebelușului din pântec, însoțită de textul „mini eu”.

Larisa Mârtan a avut un rol important în cadrul show-ului prezentat de Radu Vâlcan. Ea a reușit să îl seducă pe soțul Iustinei Loghin, iar între cei doi au avut loc mai multe momente tandre. Totuși, atunci când au revenit în România, Cornel Luchian a făcut o serie de declarații care au deranjat-o pe Lala.

„Neimportant (n.r. ce a spus Cornel despre ea). Eu știu adevărul real care a fost. Dacă nu am ieșit public este pentru că, pentru mine, insula s-a terminat atunci, pentru mine, atunci a fost ‘Stop’. Eu am vorbit frumos de toată lumea, inclusiv pe live-urile mele am spus despre Cornel că este un om puternic, de la care ai ce să înveți.

Singurul lucru pe care eu l-am văzut ca defect a fost faptul că este neasumat și că a avut atracție față de mai multe femei și a avut niște gesturi puțin indecente în urma rolului pentru care a venit el. El a venit ca un concurent, urma să își facă nunta, mi s-a părut puțin deplasat, dar nu l-am jignit cu absolut nimic, nu sunt genul”, a spus Lala, într-un live, pe TikTok.