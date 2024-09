Cornel a comis-o la Insula iubirii cu ispitele și Iustina a aflat abia acum! Ce le-a făcut fetelor în apă

Cornel a fost unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii. În timp ce restul bărbaților s-au apropiat de câte o ispită, el a găsit „consolare” în brațele mai multor femei. Partenera lui, Iustina, a urmărit imagini în care acesta apărea în ipostaze intime atât cu Loredana și Maria, cât și cu Larisa. Totuși, în cadrul emisiunii, nu a mărturisit dacă au existat sau nu atingeri intime. Ei bine, acum a ieșit la iveală adevărul.

Cornel Luchian și Iustina Loghin au fost la un pas să își spună „adio” după experiența de la Insula Iubirii, Totuși, cei doi au decis să își mai dea o șansă, mai ales că tânăra și-a anunțat partenerul că este însărcinată. Ulterior, concurenții au făcut și marele pas, nunta fiind programată înainte să participe la show-ul de pe Antena 1.

Citește și: Iustina Loghin tună și fulgeră după ce fanii au acuzat-o că și-a închis contul de Instagram, ca să atragă atenția: ”Nu pot să cred!”

Iustina și Cornel au trecut peste dezamăgirile de la Insula Iubirii, iar acum își trăiesc frumos povestea de dragoste. Recent, cei doi au fost invitați în emisiunea realizată de Selly pe Youtube. Concurenții de la Insula Iubirii au acceptat să răspundă unor întrebări incomode sub presiunea detectorului de minciuni.

Printre curiozitățile Iustinei s-au numărat și momentele în care Cornel s-a apropiat de ispite în Thailanda. La un moment dat, el a intrat cu Loredana în mare, însă nu a confirmat dacă au existat atingeri intime.

De asemenea, bărbatul a fost întrebat despre momentele în care a intrat în piscină cu alte ispite. Acum, fostul concurent de la Insula Iubirii a explicat ce s-a întâmplat, de fapt. Testul poligraf a confirmat că spune adevărul.

Cornel: Da. A fost ceva pe acolo. Am pus mâna pe fund. Ce a făcut ea, nu pot să spun…

De asemenea, Iustina a fost curioasă să afle dacă soțul ei a înșelat-o vreodată. Cornel a recunoscut că, în trecut, a avut un moment de slăbiciune și a vorbit cu niște fote iubite la telefon, însă nu consideră că a fost infidel.

„Eu am vorbit cu niște foste la telefon și despre asta este vorba. Pentru ea aia era înșelat. Dar s-a întâmplat doar la telefon, nimic altceva. Cam după șase luni. Am avut un moment de slăbiciune. Înainte vorbeam cu multe femei. Eram odată singur și voiam să văd ce face fosta. I-am dat mesaj și am vorbit, nimic altceva”, a mai spus Cornel.