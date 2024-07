Cornel o va face pe Iustina să plângă, din nou. Apropiere și atingeri interzise la Insula Iubirii: „Am simțit că mă dorește”

Imagini dureroase pentru o concurentă de la Insula Iubirii! În ediția de seara trecută, Cornel s-a lăsat purtat de val și a uitat de camerele de filmat. Iată cum a fost surprins alături de ispita Loredana!

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii care au mers în Thailanda pentru a-și testa relațiile. Tânăra are vârsta de 26 de ani și activează ca agent imobiliar. Aceasta este foarte deschisă în emisiune și nu ezită să împărtășească detalii picante din relația sa cu Cornel. De data aceasta, se pare că partenerul concurentei a „călcat” puțin strâmb.

Cornel și Loredana au petrecut câteva momente deosebit de intime în adăpostul întunericului, unde intimitatea și secretele păreau să se învăluie într-o atmosferă misterioasă. Ei, probabil, erau convinși că nu avea cum să-i surprindă camerele, deoarece se aflau într-un loc retras, unde nu se așteptau să fie monitorizați.

Pe parcursul petrecerii, Cornel a găsit curajul să se apropie de Loredana și să îi propună o plimbare pe plajă, sub lumina discretă a lunii. Imaginile surprinse de camerele de luat vederi în acea noapte sunt extrem de sugestive și încărcate de emoție, surprinzând clipele de intimitate și apropiere dintre cei doi.

„Ai curaj?” o întreabă Cornel

„Stai puțin jos până mergem în apă”, îi spune Loredana.

„Au existat niște îmbrățișări. Am simțit o oarecare așa bătaie de inimă și a fost îmbrățișarea mai puternică. Nu a fost doar o îmbrățișare, a fost o îmbrățișare mai apăsată. Mă gândeam, oare, ce fac… să ies, să nu ies… Au fost niște atingeri. (…) Au fost niște apropiere mai delicate. Atingerile au fost pe gât și atunci mi-a spus (…): > Am simțit că mă dorește. A intenționat să mă atingă în timp ce eram îmbrățișați, dar am oprit acest gest. Eu dacă eram puțin mai deschisă, cu siguranță și el ar fi profitat de situație.”

Vreau să fiu sigură, să simt că într-adevăr își dorește și să nu folosească o scuză că > și nici eu nu vreau să-i dau frâu până la capăt când îl văd așa, pentru că atunci cad și eu în ridicol și mă las pradă ușoară, a povestit Loredana, conform Observatornews.com