Iustina a dezvăluit marele secret! Promisiunea făcută de Cornel, dacă nu cade în ispită, în Thailanda

Noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii” este cu adevărat spectaculos, iar cel mai captivant cuplu din acest an este, fără îndoială, format din Cornel și Iustina. Tânăra nu ezită să se mândrească cu stilul de viață pe care îl are alături de partenerul său, dezvăluind recent suma impresionantă pe care Cornel a cheltuit-o pentru inelul de logodnă, dar și ce cadou ar primi de la partenerul său dacă este „cuminte” pe insulă. Bijuteria este doar una dintre numeroasele cadouri luxoase pe care Cornel le oferă iubitei sale.

Iustina Loghin și Cornel Luchian formează unul dintre cele cinci cupluri de la Insula Iubirii care au mers în Thailanda pentru a-și testa relațiile. Tânăra are vârsta de 26 de ani și activează ca agent imobiliar. Tânăra este foarte deschisă și nu ezită să împărtășească detalii picante din relația sa cu Cornel. Cei doi au deja nunta programată, iar cererea în căsătorie a avut loc înainte de plecarea în Thailanda. Astfel, Iustina a avut ocazia să se mândrească cu inelul de logodnă primit de la Cornel.

Pe lângă inelul impresionant, Iustina a dezvăluit și ce cadou îi este promis de la Cornel dacă nu cade în ispită în Thailanda. Tânăra a împărtășit cu entuziasm detalii despre generozitatea partenerului său, subliniind stilul de viață luxos pe care îl duc împreună.

Iustina nu s-a ferit niciodată să dezvăluie ce cadouri primește de la iubitul ei, de la bijuterii scumpe până la operații estetice. Acum, tânăra își dorește să treacă la pasul următor și visează la o mașină de lux.

„Da, am permis! Încă nu am mașină, conduc mașinile lui, dar mi-a spus că dacă aici o să fiu corectă și cuminte, îmi ia ce mașină vreau eu! Mi-aș dori un Mercedes…”, a spus Iustina la Insula Iubirii.

Iustina pare să acorde o mare importanță aspectului financiar și cadourilor primite de la iubitul ei. Într-o discuție cu ispita Eric, ea nu a ezitat să se laude cu „investițiile” pe care Cornel le-a făcut în ea. Printre aceste investiții se numără și inelul de logodnă, pentru care Cornel a cheltuit 4.000 de euro.

„Eu am fost lângă el și pentru că are patru copii el știe că nimeni nu ar mai accepta așa ceva. Și investiția lui în mine, adică el a investit foarte mult în mine… îți lași așa investiția pur și simplu la altcineva, nu prea! 10.000 de euro nu îi iei de pe șanțuri. Plus numai bijuterii scumpe. De exemplu lănțișorul de la gât costă 4.000 de lei. Inelul de logodnă e 4.000 de euro”, i-a mărturisit Iustina lui Eric.