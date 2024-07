Soţia lui Cornel i-a dat interzis! Iustina a primit lovitura la care nu se aştepta niciodată

Cornel Luchian (38 de ani) și Iustina Loghin (26 de ani) sunt unul dintre cuplurile care au decis să-și testeze relația la emisiunea”Insula Iubirii”. Cornel, antreprenor în domeniul construcțiilor, și Iustina, agent imobiliar, au o relație de peste un an. Cei doi s-au logodit recent și au ales să participe la emisiune pentru a-și pune la încercare iubirea. Însă, după ce Iustina a dezvăluit detalii din relația cu Cornel, fosta soție a bărbatului a răbufnit în mediul online.

Cornel Luchian și Iustina Loghin s-au cunoscut într-un moment delicat, deoarece Cornel era încă căsătorit la acea vreme. În urma divorțului, Cornel a rămas responsabil de patru copii din fosta căsnicie cu Ada Sarmiza. Deși relația lui Cornel cu Iustina a început sub semnul controversei, cei doi au continuat să fie împreună și s-au logodit.

Iustina Loghin este cunoscută pentru natura sa deschisă și dezinvoltă, lucru care a atras atenția atât publicului, cât și fostei partenere a lui Cornel. Tânăra nu a ezitat să împărtășească detalii intime din relația sa cu Cornel, aspect care a deranjat-o profund pe Ada Sarmiza, fosta soție a bărbatului.

Reacționând la declarațiile Iustinei, Ada Sarmiza a sugerat că intenționează să se mute în America împreună cu cei patru copii. Aceasta a subliniat că, deși Cornel va avea posibilitatea să-și viziteze copiii, Iustina nu va fi binevenită.

„Păi nu are drept să vorbească despre mine mai ales că sunt implicată politic… el știa, el nu… ea nu va vedea niciodată America s-a pus greșit la socoteală… doar el are drept de vizitare a copiilor”, a fost mesajul transmis pe TikTok al Adei Sarmiza, fosta soție a lui Cornel.

Cornel a avut o relație de nouă ani cu Ada Sarmiza și au patru copii împreună. De asemenea, bărbatul a povestit că separarea de fosta parteneră a fost una pașnică și că păstrează legătura cu aceasta de dragul micuților pe care îi au împreună.

„Am avut o relație de nouă ani. Am fost căsătorit, am copii din acea relație. Acum aproape un an am divorțat, deși relația se stricase de mai mulți ani (…) Iustina a fost unica femeie care a putut să înțeleagă asta și a dat dovadă de maturitate (…) Am o relație foarte bună cu fosta soție, țin zilnic legătura cu ea”, a povestit Cornel.